La Fira del Llibre de València tanca amb mig milió de visites i vendes pròximes al milió d'euros

La Fira del Llibre de València ha tancat la seua 53 edició després de "consolidar" el nombre de visitants, amb mig milió, i de vendes estimades que amb quasi un milió d'euros igualen les del passat any, i superar a més les previsions d'organització d'activitats, segons ha informat el certamen en un comunicat.

El certamen, organitzat pel Gremi de Llibrers de València i la Fundació Fira del Llibre amb la col·laboració de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), ha acollit 832 sessions de signatura d'autors, 124 presentacions, 130 entrevistes en el plató de televisió, 24 tallers, 36 espectacles teatrals i musicals, 33 taules redones i 18 recitals, segons ha informat.

Així, durant els 11 dies de durada de l'esdeveniment, un menys que en l'edició de 2017, al voltant de mig milió de persones ha visitat en recinte, dels quals 7.000 van ser alumnes procedents de 130 centres educatius de tota la Comunitat, que han participat en alguna de les 120 sessions d'activitats per a escolars, entre contacontes, trobades amb autors, tallers i espectacles.

En la Fira, en la qual han participat 73 expositors entre llibreries, editorials, institucions i entitats amb fons editorial propi i 112 casetes, nombroses editorials han presentat les seues novetats en valencià, ja que de les 72 presentacions programades per editorials, 51 d'elles han servit per a "acostar al públic" llibres publicats en valencià durant 2018, la qual cosa suposa un 71%.

D'aquesta forma, els llibres més venuts en valencià han sigut la novel·la 'La pornografia de les petites cuses', de Joanjo Garcia, 'El dia 3' de Miguel Ángel Giner, Cristina Durán i Laura Ballester, 'Poesia completa' de Marc Granell i el llibre infantil 'Germans', de Rocío Bonilla; mentre que les obres en castellà 'Las hijas del capitán', de María Dueñas; 'Morder la manzana', de Leticia Dolera; 'Las almas de Brandon', de César Brandon Ndjocu; 'Amor y asco', de Srta. Beb; i 'Cuentos de buenas noches para niños rebeldes', d'Elena Favilli.

Entre els escriptors en valencià que han signat les seues obres en la Fira, destaca la presència de Vicent Usó (L'arquitectura de la ficció), Xavier Aliaga (Els quatre vinyes de l'oncle Antoine), Carles Cano (Un ratolí a la selva tropical) o Carles Senso (Albinyana un president sense país).

Per la seua banda, entre els autors en castellà han signat Almudena Grandes (Los pacientes del doctor García), Alejandro Palomas (Un amor, premi Nadal), Juan José Millás (Que nadie duerma), Laura Freixas (Todos llevan máscara) o David Trueba (Tierra de Campos).

360.000 euros de cost

El cost global de la Fira ha ascendit a 360.000 euros, un 3% més que els 350.000 de 2017, que ha sigut finançat pels organitzadors mitjançant fons propis, subvencions institucionals de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament de València, i aportacions de patrocinadors i col·laboradors privats.

D'aquesta forma, el Gremi de Llibrers de València aporta 200.000 euros; la Fundació Fira del Llibre de València, 40.000; i FULL, 35.000 euros. Així mateix, la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat destina 35.000 euros com a organitzadora d'activitats infantils i responsable de la carpa d'editorials valencianes.

En aquest sentit, les llibreries, editorials i entitats han organitzat activitats per valor de 50.000 euros; mentre que l'ajuntament cedeix els Jardins de Vivers i el Museu de Ciències Naturals per a la celebració de l'esdeveniment, així com espai en el mobiliari urbà municipal per a la col·locació de publicitat exterior.

El certamen ha comptat amb el patrocini institucional de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament de València, així com amb la col·laboració del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2015-2020, l'Institut Valencià de Cultura, el Palau de la Música, l'Oceanogràfic, Caixa Popular, Fundació Omnium, La Caixa, Ikea, l'Associació d'Editors del País Valencià (AEPV), l'Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.