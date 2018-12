La Generalitat nombra a Margarita Vila directora del Museo de Bellas Artes de València en sustitución de Casar Pinazo

La actual jefa de Servicio de Promoción Cultural y Asistencia Técnica de la Generalitat, Margarita Vila, asume de forma interina la dirección del Museo de Bellas Artes de València en sustitución de José Ignacio Casar Pinazo, que se encuentra de baja desde antes del verano.

La Generalitat ha decidido designar a Vila como directora sustituta debido a la baja laboral "prolongada" de Casar Pinazo y la necesidad de asegurar la correcta gestión del museo, según informa la administración autonómica, que incide en que "se trata de una figura administrativa para cubrir bajas que no supone ningún cese".

Margarita Vila ocupará el cargo de manera transitoria, hasta que se incorpore José Ignacio Casar Pinazo. Más adelante se convocará a concurso la plaza de director del Museo de Bellas Artes de València, siguiendo el Código de Buenas Prácticas culturales y "en cumplimiento del compromiso que adquirió la Generalitat de cubrir las direcciones de las entidades culturales de forma objetiva y transparente", aseveran.

De hecho, Casar Pinazo también ha ocupado el cargo de manera provisional -aunque lo ha ejercido desde el año 2015-, ya que desde la Conselleria de Cultura se ha mantenido la intención de sacar la plaza a un proceso público.

Así, el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, subrayaba a principios de este año en una entrevista con Europa Press la "voluntad" del Consell de hacer un concurso público para el cargo de director de la pinacoteca -de titularidad estatal y gestión autonómica- pero que "topaba con el modelo institucional". "Mientras no modifiquemos estatutos no tenemos la posibilidad de sacar un concurso abierto y público, no es un espacio solo nuestro, sino que compartimos con la Academia (de San Carlos) y el Ministerio", explicaba.

Además, la Dirección General de Cultura y Patrimonio precisa, en un comunicado, que ha asumido la dirección del museo durante los últimos meses. En este tiempo se ha gestionado la cobertura de las plazas de conservación y restauración a través de la bolsa de trabajo convocada por la Dirección General de Función Pública.

La recepción de estos tres trabajadores --"con la titulación requerida", subrayan-- quedó condicionada a su adscripción al departamento de registro dada su falta de experiencia. Esta decisión se comunicó tanto a los responsables nacionales de ACRE (Asociación de Conservadores y Restauradores de España) como a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

El museo de Bellas Artes de Valencia Europa Press

Al mismo tiempo, se ha trabajado con la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas para mejorar las condiciones de personal de la pinacoteca. También se ha avanzado con el Ministerio de Cultura respecto a la licitación del Plan museológico para que la V fase pueda estar "disponible para el disfrute del público el próximo mes de febrero".

Desde la Conselleria de Cultura recuerdan que el Museo de Bellas Artes tiene por delante la apertura de la V fase prevista para el mes de febrero con una exposición de Vicente López, así como el calendario de exposiciones temporales y la gestión de asuntos relacionados con la organización, el mantenimiento y la estructura del museo.

Currículum

Margarita Vila es funcionaria de carrera, del cuerpo de arquitectos de la Administración especial de la Generalitat y, hasta ahora, ha ocupando la jefatura del Servicio de Promoción Cultural y Apoyo Técnico de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en la cual se ha encargado, principalmente, de las inversiones directas en el patrimonio cultural arquitectónico valenciano.

En 2005 se licenció en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València y obtuvo el premio al proyecto final de carrera. En la Escuela de Arquitectura de Estrasburgo (Francia) realizó el Curso de Museografía.

También ha superado el Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universitat Politècnica de València, el Curso de Gestión de Proyectos de la Asociación Española para la calidad (AEC) y el Taller Internacional de Arquitectura de las escuelas de arquitectura de Niza y Marsella (Francia), Karlsruhe (Alemania) y Bruselas (Bélgica), entre otros cursos realizados.