La Generalitat nomena Margarita Vila directora del Museu de Belles Arts de València en substitució de Casar Pinazo

L'actual cap de Servei de Promoció Cultural i Assistència Tècnica de la Generalitat, Margarita Vila, assumeix de forma interina la direcció del Museu de Belles Arts de València en substitució de José Ignacio Casar Pinazo, que es troba de baixa des d'abans de l'estiu.

La Generalitat ha decidit designar Vila com a directora substituta a causa de la baixa laboral "prolongada" de Casar Pinazo i la necessitat d'assegurar la correcta gestió del museu, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'administració autonòmica, que han asseverat que es tracta d'una figura que es contempla administrativament i que no suposa el cessament o destitució del fins ara director, sinó una forma de cobrir la seua baixa.

El relleu al capdavant del museu, avançat per Levante-EMV, té un caràcter transitori, ja que està previst traure aquesta plaça a concurs seguint el Codi de Bones Pràctiques culturals. De fet, Casar Pinazo també ha ocupat el càrrec de manera provisional -encara que l'ha exercit des de l'any 2015-, ja que des de la Conselleria de Cultura s'ha mantingut la intenció de traure la plaça a un procés públic.

Així, el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, subratllava a principis d'enguany en una entrevista amb Europa Press la "voluntat" del Consell de fer un concurs públic per al càrrec de director de la pinacoteca -de titularitat estatal i gestió autonòmica- però que "topava amb el model institucional". "Mentre no modifiquem estatuts no tenim la possibilitat de traure un concurs obert i públic, no és un espai sol nostre, sinó que compartim amb l'Academia (de San Carlos) i el Ministeri", explicava.

Margarita Vila és llicenciada en Arquitectura per la Universitat Politècnica de València (UPV) i Màster en Conservació de Patrimoni Arquitectònic en l'especialitat en Gestió de Patrimoni Cultural. Funcionària de carrera, des de novembre de 2015 és cap de Servei de Promoció Cultural i Assistència Tècnica de la Generalitat Valenciana.