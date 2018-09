La Generalitat promourà una targeta que bonificarà la despesa en espectacles o productes culturals

Recuperar una part d'allò que gastem en anar al teatre, concerts o compra de llibres. és la intenció del llançament de la Targeta Cultural que ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debat de Política General en Les Corts. La impulsen la Conselleria de Cultura i l'Institut Valencià de Finances en col·laboració amb entitats bancàries i estarà llesta abans de finalitzar la legislatura.

“Una ferramenta senzilla amb la que donarem visibilitat al sector i facilitarem l'accés de tots als serveis i productes culturals de la Comunitat”, ha assenyalat el president valencià, qui ha defés la cultura com una eina per a “construir un model compartit de bona societat” i ha volgut recordar com a contribuidora a aquesta cultura valenciana a la compositora Matilde Salvador, qui enguany fa cent anys que va nàixer.

En matèria cultural, Puig ha recordat la creació, per primera vegada, de programes com el Pla incentiu del Patrimoni Artístic Valencià que està promovent la creació arreu del País Valencià amb un circuit d'exposicions i amb la creació de programes específics com la primera Residència per a producció cultural a Alacant. De fet la província d'Alacant tindrà a l'octubre i per primera volta un museu de la Generalitat Valenciana, una subseu de l'IVAM a Alcoi. El Centre d'Art d'Alcoi (CADA), tancat durant més de sis anys, serà ara un espai pioner.

El cap de l'executiu també ha assenyalat que, gràcies a l'acord entre CaixaFòrum i el Consell, València també tindrà la seua gran inauguració cultural en breu quan la Fundació La Caixa obriga el seu prestigiós museu a l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

“En la cultura tenim les armes per a interceptar les fosques ideologies que amenacen Europa i protegir la nostra democràcia” ha conclós el cap del Consell.