La Generalitat plantea reprogramar las obras de todos los espacios culturales cuando vuelva la normalidad

La industria cultural valenciana, como la mayoría de sectores, ya ha empezado a notar los efectos devastadores de la paralización y el cierre de todos los espacios culturales públicos y privados de la Comunitat Valenciana. Algunos sindicatos como el de Actors i Actrius Profesionals Valencians (AAPV) ya han manifestado públicamente su preocupación por las consecuencias económicas, tanto tempranas como futuras, que tendrá que hacer frente el sector de las artes escénicas.

Este martes, el conseller de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, se ha reunido junto a la secretaria Autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, el director general de Deporte, Josep Miquel Moya y la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, para diseñar acciones concretas para ayudar al sector que, en los siguientes días, se darán a conocer.

Por ahora, el ejecutivo autonómico está a la espera de indicaciones por parte del Ministerio de Cultura, aunque la intención es tenerlo “todo organizado para reprogramar” la actividad cultural de los espacios públicos y recomiendan a los privados “que lo hagan dentro de sus posibilidades”.

El conseller Marzà mantuvo este lunes una conversación con el ministro de Cultura, el valenciano José Manuel Rodríguez Uribes, para indicarle que, en cuanto se sepa qué se hará desde el Ministerio, se podrán diseñar “otras medidas complementarias y de refuerzo”.

“Estamos intentando diseñar acciones concretas durante el tiempo que dure la cuarentena como servicio público cultural y, por otra parte, diseñando propuestas concretas y de refuerzo de actividad cuando, por fin, se abran las puertas de los espacios culturales de nuevo”, explican fuentes de la conselleria sobre la que es su prioridad actual.

En la misma línea se expresaban este lunes a través de la cuenta de twitter de la Generalitat. Aseguran estar “estableciendo contacto con todos los ámbitos culturales para volver a abrir las puertas de todos los espacios trabajando con unidad”.

📌 Són moments durs, també per al sector cultural.



Estem establint contacte amb tots els àmbits culturals per a començar a dissenyar mesures conjuntes per a tornar a obrir les portes de tots els espais treballant amb unitat. pic.twitter.com/zndJIAr0g0