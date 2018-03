Ikonic, un esforç per acostar la fotografia als pobles

Clic, clic, clic, ... cada dia es fan milers de fotografies. Però el País Valencià no té cap arxiu fotogràfic que reculla la memòria visual de la nostra gent i el nostre territori. Fotògrafs com el valencià Joaquin Collado, que van retratar la València de postguerra no tenen on deixar el seu arxiu si falten. I els fotògrafs actuals s'han acostumat al fet que les institucions consideren el seu treball com un art menor. En canvi, a València se celebra un dels festivals de fotografia més importants de l'Estat, Photon Festival i Castelló té Imaginaria i des de fa cinc anys també hi ha PhotoAlacant.

Ara, aquests tres festivals s'uneixen en Ikonic, un ens polièdric que transita entre un observatori de la fotografia contemporània valenciana, un catàleg de produccions i una plataforma de creació i pressió a les institucions per a donar a la fotografia la categoria d'art plàstica que es mereix.

"El boom digital i la cultura visual han convertit a la fotografia en un símbol de la cultura contemporània, ara mateix és el mitjà de comunicació i conscienciació més important", ha ressaltat Daniel Belinchón, director d'Imaginaria. En canvi, no hi ha ajudes específiques per a la creació fotogràfica com si hi ha en altres arts, ha afegit Tania Castro, directora de Photon.

Davant això, Ikonic apareix com "una proposta cultural, col·laborativa i oberta", com ha subratllat Lucía Morate, directora de comunicació de PhotoAlacant. La proposta comença amb un catàleg de produccions fotogràfiques de fotoperiodistes com Javier Arcenillas i Javier Corso, que ja hi ha produit Photon, artistes visuals emergents com la valenciana Carolina Diego que va protagonitzar la darrera edició de PhotoAlacant o el curt sobre Boko Haram de la fotoperiodista Judith Prat.

Aquest catàleg, que aprofita feina feta, s'ofereix als Ajuntaments i diputacions per què la fotografia forme part de la programació cultural de qualsevol poble de més de 10 mil habitants. El catàleg consta d'exposicions, projeccions, tallers, xerrades i instal·lacions de videoart. Donat que els festivals ja tenen la producció feta els municipis podran fer activitats a molt baix cost on es pagaran regalies als autors per la reutilització del seu material. "La unió fa la força i açò és un projecte a llarg termini que donarà noves oportunitats de creació", ha afegit Castro.

Ikonic ha anunciat també que per al 2019 inaugura la primera residència fotogràfica valenciana amb una beca de 700 € durant tres mesos per a un o una fotògrafa que cobrisca els tres festivals de València, Alacant i Castelló. Tot ho gestionarà l'empresa Feedback Cultura, que pretén "portar la cultura als racons més allunyats de la Comunitat", en paraules del seu representant Ales Pagán. "Ikonic és un mitjà ideal per a conéixer, donar suport i enriquir la producció i el consum cultural associat a la imatge fixa a les comarques valencianes", hi ha conclòs Belinchón.