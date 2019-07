"Por la puerta grande": El Institut Valencià de Cultura incrementa su apuesta por la producción valenciana

Los teatros gestionados por el Institut Valencià de Cultura (IVC) incrementan su apuesta por la programación valenciana para la próxima temporada. Desde producciones propias, con el apoyo de la Administración Pública, hasta obras dirigidas por valencianos o con protagonistas de la tierra, entrarán "por la puerta grande" en el Teatro Principal y en el Rialto.

El director del IVC, Abel Guarinos, y el responsable de programación, Roberto García, han presentado este lunes la programación para la próxima temporada, que mantiene la línea de la anterior: apostar por la producción propia y extender las exhibiciones como garantía de éxito. Con este sistema, en la pasada temporada el Rialto duplicó sus espectadores e ingresos: pasó de 10.300 a 19.000 visitantes y de 46.000 euros a 93.000 euros de recaudación, aun con los descuentos de los bonos jóvenes. Así, los responsables creen que incentivar sus propias producciones "tiene resultados", que esperan mantener, aunque, consideran "hemos tocado techo", con una tasa de asistencia de entre el 75 y el 90%, aseguran.

"Esto nos permite ampliar el tiempo de exhibición de cada una de las seis producciones propias que hemos programado para la próxima temporada, y estarán cada una 5 o 6 semanas en el caso de los estrenos, gracias al hecho que empezamos a fidelizar público en este espacio", sostiene Guarinos.

En el Rialto habrá seis obras de producción propia, dos de ellas recuperaciones de la temporada anterior: Tórtola, de Begoña Tena y Tirant, de Paula Llorens. No obstante, es Dinamarca, de los hermanos Sirera, la obra mimada de la temporada, cuyo texto también será lectura obligatoria para los alumnos de secundaria y del que se organizarán varias lecturas dramatizadas dentro y fuera de las escuelas. Dinamarca es un texto en el que comenzaron a trabajar antes del fallecimiento de Rodolf y supone la última pieza de la trilogía de la Europa inmersa en el conflicto bélico. La historia se desarrolla en el contexto de la ocupación nazi del país nórdico, tratando las contradicciones entre los valores humanos. "Será un acontecimiento de la temporada", vaticina García.

La programación del Teatro Principal

El 90% de la programación del Teatro Principal dispone de producciones o equipos de trabajo de procedencia valenciana. Una entrada de autores y equipos "por la puerta grande" ha destacado García.

Entre las numerosas propuestas repartidas durante el año cultural, destacan en el primer trimestre, de octubre a enero, el espectáculo de danza 'Carmen Maquia' de la compañía alicantina Titoyaya, coreografiado por Gustavo Ramírez; el estreno absoluto de 'Requiem' de la compañía Cienfuegos Danza; y la obra teatral 'Susan y el diablo', escrita y dirigida por Chema Cardeña y que será una primicia en València.

Otras propuestas de envergadura serán el exitoso musical 'Lehman Trilogy' dirigido por el valenciano Sergio Peris-Mencheta o 'Mrs Dalloway', una producción del Teatro Español dirigida por la valenciana Carme Portaceli con Blanca Portillo. Destacan, igualmente en el Teatro Principal de València, la exhibición de 'What is Love' de Wichita Co., escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez, o el espectáculo de circo 'Yolo', creado por el alicantino Lucas Escobedo. Tanto este espectáculo como 'Anna i la màquina del temps' o 'Les aventures de T. Sawyer', producciones de gran formato del Teatro Escalante, encontrarán su lugar en el Principal en octubre y diciembre.

Continuando con la programación, otros grandes espectáculos que suscitarán interés entre el público serán, en enero, la obra 'Rey Lear', de la compañía Atalaya; 'Nekrassov' del Teatro de la Abadía en febrero; 'El castigo sin venganza' de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el mes de marzo; o 'Juana', con la actriz Aitana Sánchez Gijón como protagonista durante el mes de mayo. En febrero, seguro tendrá mucha relevancia y expectación la reposición en castellano de la producción del IVC 'Fausto', dirigida por Jaume Policarpo, con Enric Benavent y Empar Canet; o el estreno de la coproducción del IVC con el Teatro Nacional de Cataluña, 'La casa de les aranyes', de Paco Zarzoso.