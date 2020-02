El tenor Javier Camarena debuta en el Palau de la Música amb una selecció d’àries de compositors com Verdi o Rossini

El tenor mexicà Javier Camarena debutarà aquest dimarts a les 19.30 horas en la programació del Palau de la Música, amb un recital en la Sala Principal de Les Arts i acompanyat pel pianista Ángel Rodríguez. El cèlebre tenor líric lleuger, cantarà una selecció molt cuidada d’àries molt conegudes de grans compositors com Verdi, Gounod, Donizetti, Rossini, Lalo i von Flotow.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha destacat que Camarena ha despertat “una enorme expectació esgotant les entrades, ja que és un dels grans cantants lírics del moment i que faltaven per debutar en la nostra programació”. En este sentit, la regidora ha recordat que “la veu és una de les grans protagonistes d’esta temporada, amb altres noms de la lírica com Joseph Calleja, Cecilia Bartoli, María José Montiel i Ofelia Sala”.

D’esta manera, el públic assistent podrà escoltar “Salut! Demeure chaste et pure” de Faust de Charles Gounod, “Vainement, ma bien-aimée” de Le roi d’Ys d’Edouard Lalo, “Seul sur la terre…” de Dom Sébastien, roi de Portugal, “Ah! Mes amis, quel jour de féte…” de La fille du régimen i “E fia ver; tu mia sarai… Quando ti stringerò…” de Betly de Gaetano Donizzeti, entre altres.

Per la seua banda el director del Palau, Vicent Ros, ha posat en valor els recitals dins de la programació de l’auditori valencià i en especial esta temporada “cada vegada més demandats, ja siga de cantants lírics com Camarena i de solistes com Sokolov, Perianes o Mischa Maiski, que complementen i arrodonixen el vessant simfònic”.

Biografia de Camarena

El tenor mexicà es distingix perquè és un especialista en Mozart i Bel Cant. Protagonista de rols principals en les òperes més importants del món, va aparéixer en la portada de l'edició del 80 aniversari d'Opera News.

En el 2004 va fer el seu debut professional com Tonio en La fille du régiment al Palacio de Bellas Artes en la Ciutat de Mèxic; més tard va confirmar la seua reputació en l'Opera News pel seu treball en la Royal Opera House i continua la seua trajectòria de recitals i presentacions en concerts en grans sales d'òpera com les òperes de Zuric, Estatal de Viena, de Los Ángeles, Dallas, Chicago i Washington i en altres grans ciutats com Londres, Madrid, Barcelona, Berlín, Salzburg, Nova York i Mèxic.

Camarena és l'únic tenor en la història que ha cantat un bis en tres diferents produccions del MET: dos en Don Pasquale (2014), dos en La Cenerentola (2016) i set en La fille du régiment en 2019, en este cas va repetir el bis en les 7 funcions que va cantar, cosa que ningú havia fet abans. Eixe mateix any, va regalar un bis en cada una de les quatre funcions que va cantar de La fille du régiment en la Royal Opera House a Londres, on ningú ho havia fet des de 1960.