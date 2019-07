Jazz, música clàssica i de banda a la platja de les Arenes de València

El Palau de la Música oferirà a la ciutadania tres concerts a la platja de les Arenes, d’accés lliure, els pròxims dies 5, 7 i 8 de setembre, amb el títol Música a la Mar. La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha recordat l’èxit de l’any passat, quan l’Orquestra de València va protagonitzar un concert, també en la mateixa platja, que va congregar més de 2.000 persones. En este sentit, la regidora ha manifestat que enguany des del Palau de la Música "hem volgut tornar a repetir l’experiència, però ampliant el ventall a tres concerts que seran espectaculars i que, a més, representen tres mons que estan ben presents en la nostra programació, el del jazz, el de la música simfònica i el de la música de banda". Tal com va ocórrer l’any passat, el concert s’oferirà sobre un escenari de 300 metres quadrats amb una cúpula transparent, dos torres laterals de so i dos prolongacions de pantalles led de 4 per 2,60 metres.

El primer concert de Música a la Mar, el 5 de setembre, estarà protagonitzat per la Sedajazz Big Band i el seu espectacle Latin Jazz Party. Músics consagrats com Perico Sambeat, Jesús Santandreu, David Pastor, Ángel Blanco Latino i molts més interpretaran un repertori de jazz llatí, salsa, brasil, funk i música de Tito Puente, Poncho Sanchez, Dizzie Gillespie, Celia Cruz, Djavan, Bebo Valdés, Perico Sambeat i Jesus Santandreu. D’esta manera, el públic podrà gaudir de temes com «Manteca», «Tin Tin deo», «Paran Pam Pam», «Dos gardenias», «Semilla negra», «Nosotros», «La Batanga», «Chano Pozo», «Agua de beber» i «Mais que nada», entre d’altres. Respecte a este primer concert, el director del Palau, Vicent Ros, ha puntualitzat: "Tal com anunciàrem en la presentació del nostre Festival de Jazz, l’estem portant als barris i pobles de València; però, a més, també a la platja, un lloc molt especial i espectacular". Així mateix, Ros ha mostrat la seua satisfacció pel fet que l’Orquestra de València torne a acostar la música simfònica a la ciutadania.

Dos dies després, el 7 de setembre, serà el torn de l’OV dirigida pel seu titular, Ramón Tebar. S’oferirà un programa rítmic i colorista, amb peces molt conegudes pel públic com són el cèlebre Bolero de Maurice Ravel, així com altres molt racials com el Capritx espanyol de Nikolai Rimski-Kórsakov, la rapsòdia per a orquestra Espanya d’Emmanuel Chabrier, la Suite espanyola d’Isaac Albèniz i les danses de La vida breve de Manuel de Falla.

El tercer i últim concert serà l’endemà, el dia 8 de setembre, quan la Banda Simfònica del Marítim, una selecció de totes les societats musicals dels poblats marítims, interpretarà un programa basat en famoses bandes sonores de cinema, que agradarà moltíssim als assistents: 2001: Una odisea del espacio, amb l’inici d’Així parlà Zaratustra de Richard Strauss; Ballant amb llops i Out of Africa, les dos de John Barry; Robin Hood de Michael Kamen; El Rei Lleó d’Elton John/Hans Zimmer; Pirates del Carib de Klaus Badelt; La màscara del Zorro de James Horner; Aladdin d’Alan Menken; Star Wars de John Williams; El Senyor dels Anells de Howard Shore, i Els increïbles de Michael Giacchino.

