Els Jóvens, triomfadors dels primers Premis Carles Santos de la Música Valenciana

Els Jóvens tornen a ser els triomfadors de la nit. El grup que apropa el folk al pop ha sigut el triomfador de la gala dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, uns guardons de nova creació organitzats per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura. El grup, que també va ser el que més premis va obtindre als XIII Premis Ovidi Montllor, ha rebut aquesta nit els guardons a artista revelació, millor cançó per Anís Tenis i millor disc per ‘Els Jóvens’.

A l’acte ha assistit el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, que ha lliurat el premi d’honor al fundador d’Al Tall, Vicent Torrent, per la seua trajectòria al món de la música i la recuperació del patrimoni musical. El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i la directora adjunta de Música i Cultura Popular, Marga Landete, han lliurat el guardó al millor disc a Els Jóvens pel seu disc homònim.

Els segons en nombre de guardons ha sigut La Raíz, que ha rebut els premis al millor disc de rock per Nos volveremos a ver i millor gira. El grup Novembre Elèctric han sigut els guanyadors al millor disc de pop per Quart minvant i també al millor disseny de CD, que ha estat a càrrec de la dissenyadora Noemí Larred.

Pel que fa al millor disc de cançó d’autor, el guardó ha sigut per a June’s Kaleidoscope per Brave Journey I nto T he English Sea. El premi al millor disc demúsica de repertori ha recaigut en Amores Grup de Percussió per Stockhausen & Hildegard: Dreizehn i el millor disc de recuperació de patrimoni musical ha sigut per a Capella de Ministrers i el seu disc La Ruta de la Seda.

La categoria de millor disc de música d’arrel ha guardonat Pep Gimeno ‘Botifarra’ i Ahmed Touzani per De banda a banda del Mediterrani, mentre que el guardó de la categoria de millor disc de fusió, mestissatge i urbana ha recaigut en Carles Dénia pel seu Cant espiritual.

Sedajazz Big Band s’emporta el premi al millor disc de jazz per Compèndium i Dani Miquel aconsegueix el guardó al millor disc per a xiquets i xiquetes per De por. Finalment, el premi al millor vídeo musical ha sigut per a Haze, de Junior McKenzie, creat per Marino Darés.

Inspirada en tot el món artístic del recentment traspassat Carles Santos, la cerimònia de lliurament dels premis, retrasmesa per À Punt, ha estat conduïda pels presentadors de televisió Vicent Colonques i Mireia Pérez i dirigida per Rafa Piqueras, director també del programa d’À Punt L’estudi. La gala ha comptat amb les actuacions musicals de Senior i el Cor Brutal, Júlia, Ángela Furquet i Arkano, a més de la participació del DJ Taktel.