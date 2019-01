L’IVAM rep 170.730 visites en 2018, un 26 % més que en 2017

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha rebut 170.730 visites l’any 2018, el que representa un increment del 26% respecte l’any 2017. Pel que fa a IVAM Alcoi, en els seus gairebé dos mesos d’existència ha assolit la xifra de 5.800 visites. A més, el 2018 s’ha registrat un increment de la venda d’entrades del 42,42% respecte a 2017, quan es van vendre 84.494 tiquets, enfront dels 120.333 de 2018. També s’ha invertit 700.000 euros en compra d’obres d’art amb la intenció de “confirmar la voluntat del museu per ampliar i consolidar la seua extensa col·lecció”.

El museu ha volgut destacar en el seu balanç anual que, dins la línia museogràfica del centre, emmarcada en l’àmbit geogràfic de la mar Mediterrània, l’IVAM ha fet “un gran esforç” per posar a l’abast del públic l’exposició col·lectiva titulada Habitar el Mediterrani en què han col·laborat entitats com el museu Louvre de París, el Centre Pompidou, la Fondation le Corbusier, el Museu Arqueològic Nacional o la Fundació Sabadell, entre d’altres centres d’art i col·leccions privades de primer nivell.

A més, l’any 2018 ha estat marcat per una sèrie d’exposicions d’artistes fonamentals en la Història de l’Art com ara: Joan Miró, Alexsandr Rodchenko o Annette Messager, la primera dona que rep el premi Julio González des que va ser creat fa 18 anys.

L’Institut Valencià també insisteix en el seu convenciment per impulsar la línia expositiva de IVAM Produeix en la qual diferents creadors desenvolupen projectes específics per al museu. Amb aquesta finalitat s’ha comptat amb els artistes: Pepe Miralles, Juan Hidalgo, Txomin Badiola, Langarita & Navarro i Jerónimo Hagerman, Patricia Gómez i Mº Jesús González o Anna Malagrida. Les seues propostes, plantejades per tal d’eixir més enllà dels límits del museu, han aportat investigació, debat, reflexió, frescor i innovació a l’espai valencià d’art.

En total, el 2018 el museu ha organitzat 20 exposicions i mostres, sent la itinerància d’Eusebio Sempere, organitzada conjuntament amb el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, la que va servir per inaugurar la nova seu de l’IVAM a Alcoi el passat mes de novembre.

A més, la col·lecció del museu ha viatjat a molt diferents centres de tot Espanya dins de la línia IVAM Viatja. Les més significatives han estat les exposicions realitzades en els Caixafòrum de Saragossa, Sevilla i Palma; la de la Fundació Vila Casas de Barcelona, les realitzades a la Diputació de Saragossa o la produïda en col·laboració amb el Museu de Belles Arts de València.

Milers de peces en el Fons Josep Renau

L’IVAM amb un renovat Consell Rector i Comitè Assessor ha iniciat els tràmits per a l’adquisició de les 400 obres i milers de peces documentals que conformen el Fons Josep Renau en 2019. Un fons d’una gran importància històrica i artística que està dipositat a l’IVAM des de finals dels anys vuitanta. Quan es realitze la compra, l’IVAM serà el museu que tindrà la col·lecció més rica d’un artista valencià de renom internacional, alhora que aportarà notable valor a la seua col·lecció