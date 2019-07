L'IVC presenta un avanç de la programació d'arts escèniques amb una multitud de propostes de procedència valenciana

El director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i el director adjunt d'Arts Escèniques, Roberto García, han presentat un avanç de la programació d'arts escèniques per a la temporada 2019-2020 al Teatre Principal i al Teatre Rialto de València.

Segons el director adjunt d'Arts Escèniques de l'IVC, Roberto Garcia, "la temporada passada vam donar personalitat pròpia i coherència al teatre Rialto i es van assentar les bases d'una programació ambiciosa per al Teatre Principal. En la nova temporada apostem més per la producció pròpia i allarguem les exhibicions perquè hem començat a fidelitzar públic".

En aquest sentit, el director general de l'IVC, Abel Guarinos, ha comentat que "al Rialto s'ha fet un salt qualitatiu perquè la temporada passada vam tindre uns 19.000 espectadors, quasi el doble que l'anterior, amb una mitjana del 90 % de la sala plena en cada sessió" i ha continuat: "Això ens permet ampliar el temps d'exhibició de cada una de les sis produccions pròpies que hem programat per a la pròxima temporada, i hi estaran cada una 5 o 6 setmanes en el cas de les estrenes, gràcies al fet que comencem a fidelitzar públic en aquest espai".

Pel que fa al Teatre Principal, Roberto Garcia ha destacat que "en aquesta temporada la nota predominant serà la presència significativa de propostes valencianes en la programació i podem ben assegurar que tindrem valencians per la porta gran en un ventall ampli d'espectacles de diverses disciplines escèniques, d'una qualitat destacada".

Programació al Teatre Principal de València

Entre les nombroses propostes repartides durant l'any cultural, destaquen en el primer trimestre, d'octubre a gener, l'espectacle de dansa 'Carmen Maquia' de la companyia alacantina Titoyaya, coreografiat per Gustavo Ramírez; l'estrena absoluta de 'Requiem' de la companyia Cienfuegos Danza; i l'obra teatral 'Susan y el diablo', escrita i dirigia per Chema Cardeña i que serà una primícia a València.

Altres propostes d'envergadura seran l'exitós musical 'Lehman Trilogy' dirigit pel valencià Sergio Peris-Mencheta o 'Mrs Dalloway', una producció del Teatro Español dirigida per la valenciana Carme Portaceli amb Blanca Portillo. Destaquen igualment al Teatre Principal de València l'exhibició de 'What is Love' de Wichita Co., escrita i dirigida per Víctor Sánchez Rodríguez, o l'espectacle de circ 'Yolo', creat per l'alacantí Lucas Escobedo. Tant aquest espectacle com 'Anna i la màquina del temps' o 'Les aventures de T. Sawyer', produccions de gran format del Teatre Escalante, trobaran el seu lloc al Principal a l'octubre i desembre.

Continuant amb la programació, altres grans espectacles que suscitaran interés entre el públic seran, al gener, l'obra 'Rey Lear', de la compañía Atalaya; 'Nekrassov' del Teatro de la Abadía al febrer; 'El castigo sin venganza' de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic el mes de març; o 'Juana', amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón com a protagonista durant el mes de maig. Al febrer, de segur tindran molta rellevància i expectació la reposició en castellà de la producció de l'IVC 'Fausto', dirigida per Jaume Policarpo, amb Enric Benavent i Empar Canet; o l'estrena de la coproducció de l'IVC amb el Teatre Nacional de Catalunya, 'La casa de les aranyes', de Paco Zarzoso.

De les cites obligades en l'últim trimestre de la temporada destacarà la setmana d'arts vives, com a antesala d'una edició més del festival Dansa València.

Programació al Teatre Rialto de València

Al llarg de la temporada 19/20 s'exhibiran al Teatre Rialto un total de sis produccions pròpies. Cal destacar que de les sis obres programades, quatre són d'autoria femenina, i que la línia gràfica de la programació del Rialto la duran a terme María Pradera i Lorena Sayavera, de l'estudi Yinsen.

L'obra que obrirà el teló del Rialto el mes d'octubre serà 'Dinamarca', de Rodolf i Josep Lluís Sirera, dirigida per Carles Alfaro. Aquesta estrena absoluta, que tanca la trilogia 'Europa en guerra' dels germans Sirera, serà sens dubte un dels esdeveniments culturals més esperats de la temporada.

Per al novembre està programada 'Somni', l'adaptació de la castellonenca Núria Vizcarro del 'Somni d'una nit d'estiu' de Shakespeare, dirigida pel mexicà Juan Carrillo. Durant els mesos de desembre i gener, el Rialto acollirà la reposició de dues de les obres referència de la passada temporada. Primerament, s'exhibirà 'Tórtola', de Begoña Tena i dirigida per Rafael Calatayud; i ja amb l'entrada del nou any, els espectadors podran gaudir de 'Tirant', de Paula Llorens i dirigida per Eva Zapico, una coproducció de l'IVC amb la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.

L'estrena de 'Godot', una proposta sorprenent de Juli Disla, dirigida per Jaume Pérez, ocuparà els mesos de febrer i març, mentre que a l'abril i maig arribarà l'espectacle 'Perenne', la primera producció pública de circ contemporani per a adults, escrita i dirigida per Patrícia Pardo. Les dues obres són propostes sorgides de les bústies de recepció de projectes que va obrir l'IVC a creadores i creadors valencians.