L’Institut Valencià de Cultura tanca la temporada amb l’èxtasi de la ‘VALENCiANA’

La nova coproducció de l’Institut Valencià de Cultura i la Diputació de València VALENCiANA. La realitat no és suficient és representarà al Teatre Principal del 22 de maig al 2 de juny, per a després viatjar al festival Grec de Barcelona. Aquesta última producció de la temporada es presenta com un espectacle vibrant i trepidant, inquietant i divertit, que viatja pel túnel del temps d’una València festera, mediatitzada i corrupta de la qual tots tenim records i sentiments enfrontats.

El director adjunt d’arts escèniques de l’IVC, Roberto García, va explicar durant la presentació de l’obra que és “la millor manera possible” de tancar la “intensa temporada de produccions pròpies” amb aquesta coproducció amb la Diputació de València i el Festival Grec de Barcelona. Un espectacle de gran format que, continuant amb el sentit de les 10 produccions de l'IVC de la temporada, reforça “la línia de suport a la dramatúrgia viva contemporània amb propostes valentes i de qualitat que dialoguen amb el present generant entre el públic emoció, reflexió i debat”.

El director artístic dels Teatres de la Diputació, Josep Policarpo va explicar que “Valenciana és una aposta per presentar grans esdeveniments escènics al públic valencià, on volem conjugar la major presència possible de professionals valencians amb altres elements que aporten qualitat i major projecció”. També va ressaltar el treball de “documentació immens” de Jordi Casanovas, responsable de l’autoria i de la direcció, per tal d’acostar-se a la realitat valenciana i ha construït “una ficció crua i alhora emotiva sobre el nostre passat recent”.

VALENCiANA parla de l’èxtasi, la por i l’eufòria a la València dels anys 90. Al principi dels anys 90, després d’anys d’eufòria, de modernització i de projecció internacional, el país s’enfronta a una important crisi econòmica i de valors. Tres joves amigues, que és van conèixer estudiant periodisme, veuen com els seus camins vitals es van separant a mesura que aquesta crisi es fa gran.

Valèria inicia la recerca de la seua identitat per les discoteques de la ruta destroy, Ana cobreix el crim més traumàtic de la història d’Espanya per a la televisió valenciana i Encarna dirigeix la comunicació d’un jove polític que marcarà un canvi de paradigma a tot el territori valencià.

Un viatge de més de deu anys, per una història d’amistat, de música electrònica, de televisió i de pors contemporànies. Un viatge a un passat recent que vol rellegir el més immediat present.