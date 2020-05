L’Orquestra de València reprén la activitat presencial “progressivament” amb assajos individuals

L'Orquestra de València ha représ aquesta setmana la seua activitat presencial, amb el treball individual del seu professorat a les sales d'assaig del Palau de la Música. Segons ha informat el centre en un comunicat, aniran incorporant-se “per seccions, progressivament i de manera escalonada”.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha valorat molt positivament la tornada a la labor presencial de l'Orquestra després del confinament a causa del COVID-19, ja que fins ara “els músics han estat treballant des de les seues cases, compartint amb la ciutadania i amb gran èxit, la seua labor i el seu art mitjançant les xarxes socials”.

A partir del 15 de junt començaran els assajos col·lectius a la sala García Navarro, per a preparar quatre programes que seran interpretats durant els mesos de juny i juliol per a una posterior difusió. Esta activitat, assenyalen, s'està desenvolupant observant “totes les mesures de seguretat requerides per als músics i el personal del Palau”.

Gloria Tello ha recordat que la formació simfònica valenciana tornarà a oferir els seus concerts al públic, dins de la programació general i d'abonament 2020/21 que es presentarà pròximament, encara que mentre “hem dissenyat quatre programes per a ser enregistrats i que puguen ser gaudits posteriorment, amb un repertori i nombre de músics a l'escenari adequats als paràmetres sanitaris”.

En este sentit, el director Vicent Ros ha incidit en el fet que “tenim al Palau una sala, la García Navarro, pensada i dissenyada per a gravacions amb molt bones condicions acústiques”. Respecte als programes ha afegit que “estaran destinats principalment a les seccions de corda, percussió i arpa, ja que estem esperant les indicacions que el Govern ha de definir sobre la situació dels instruments de vent”.

El primer d'estos programes serà el 26 de juny, amb el títol ‘Carmen sense paraules’, que serà retransmés pel Canal de la Universitat de València dins del Cicle ‘Serenates’. Interpretaran la Suite ‘Carmen’ de George Bizet i ‘Las bodas de Luis Alonso’ de Gerónimo Giménez, les dos per a corda i percussió.

“Tornar a crear bellesa”

El mestre Ramón Tebar, que començarà dirigint estos concerts ha manifestat que “després de tant de temps sense reunir-se per fer música, tant el professorat com jo teníem moltes ganes de tornar a crear bellesa amb la nostra orquestra, malgrat les limitacions que imposen estos temps difícils”.

El segon programa serà el 3 de juliol amb el títol ‘Simfonies menudes’ i s'interpretarà per la secció de corda amb la Simfonia per a cordes núm. 10 en si menor de Félix Mendelssohn, la Sonata núm. 6 ‘La Tempestat’ de Gioacchino Rossini i la famosa ‘Eine Kleine Nachtmusik’ de Wolfgang Amadeus Mozart.

El tercer serà el 10 de juliol, porta el títol ‘Percu parla’ i serà interpretat totalment per la secció de percussió, amb obres impactants de Sjourné, Reich, Westlake, Fitki i Rouse. Per últim, el 17 de juliol i amb el títol ‘Serenates’, s'interpretarà la Serenata per a corda en mi menor, op. 20 d'Edward Elgar, la Suite Holberg, op 40. d'Edvard Grieg i la Simple Symphony, op. 4 de Benjamin Britten.