Laura Gallego vuelve a las librerías con una nueva trilogía fantástica

Laura Gallego vuelve la literatura un fenómeno de masas. Sus presentaciones son dignas de una estrella del rock, con montones de adolescentes esperando escucharla. A sus 40 años ha publicado 27 novelas y ha sido traducida a dieciséis idiomas. Solo en España ha vendido 3 millones de libros. Especializada en la literatura fantástica, es la J.K. Rowling en lengua castellana.

Originaria de Quart de Poblet, escribió su primer libro como un pasatiempo infantil, a los 11 años, y a los 22 publicó su primera novela después de ganar el premio El Barco de Vapor, con Finis Mundi. Y la fama le vino con la trilogía Memorias de Idhún, de la que vendió más de 750.000 ejemplares.

Ahora vuelve al formato de saga con Guardianes de la Ciudadela, cuyo primer libro, El Bestiario de Axlin sale a partir de este 5 de abril a la venta en castellano y en catalán, editado por Montena, el sello juvenil de Penguin Random House. El Bestiario de Axlin reivindica el papel del conocimiento y la escritura como un arma de defensa en un mundo plagado de monstruos.

El nuevo mundo de Gallego es una tierra oscura y peligrosa cuyos habitantes se enfrentan a monstruos que los atacan de las formas más dolorosas y terribles posibles. Dedos largos, chupones, nudosos, escuálidos o escupidores son las criaturas que pueblan las pesadillas de pequeños y mayores en la aldea. Axlin es una niña coja que observa cómo dos niños extranjeros llegan a su aldea después de recorrer caminos infestados de nuevos monstruos que su comunidad no conoce. Crece con esta idea de que hay criaturas desconocidas más allá de sus territorios y cuando aprende a leer y escribir, se propone investigarlos y crear una memoria escrita que sirva de defensa ante un posible nuevo ataque. Ella es la escriba de su aldea y la única que conoce el alfabeto, así que no solo debe desafiar sus miedos si no el hecho que nadie en su entorno comprende realmente la importancia de su trabajo.

Gallego explica cómo la mejor forma de enfrentarse a aquello que nos aterra es conocerlo y entenderlo. A partir de este punto de partida teje una cuidada y entretenida ficción que absorberá a los más jóvenes.

El Bestiario de Axlin y los otros dos títulos que componen Guardianes de la Ciudadela y que todavía no son públicos, son fruto de cinco años de trabajo meticuloso, en los cuales Gallego ha decidido apartarse de los medios y los eventos, y centrarse en escribir.