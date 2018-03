Feminisme i memòria històrica amb 'Les solidàries'

La companyia de teatre "polític" A Tiro Hecho posarà en escena, en el Teatre *Rialto de València els dies 8, 9 i 10 de març, l'espectacle 'Les Solidàries', una mescla de temes que el feminisme tracta d'analitzar i deconstruir, així com un exercici de memòria històrica en el qual cerquen personalitats femenines en la història que facen sentir les dones "orgulloses de ser-ho".

L'obra ha sigut presentada aquest dimecres en roda de premsa per les seues creadores i intèrprets, Margarida Mateos, Yarima Osuna, Paula Romero i Carla Chillida, així com pel director adjunt d'arts escèniques de Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García.

Chillida ha explicat que es tracta d'una obra "molt honesta", ja que hi ha "molt" del seu relat personal com a dones. "El punt de partida és real, som dones i ens passen coses", ha indicat.

Així, ha desgranat els dos blocs de l'espectacle. La primera part tracta d'analitzar alguns temes que el feminisme cerca de deconstruir, com "què passa amb els nostres cossos o per què necessitem una figura masculina per a validar-nos", ha indicat.

El segon bloc cerca dones en la història, principalment anarcosindicalistes dels anys 30, que facen sentir ales dones "orgulloses de ser-ho", ja que elles tenien "dobles condicions d'explotació i oblit", ha assenyalat Chillida.

"El fet de 'rescatar' aquestes dones va ser per adonar-nos que no teníem referents femenins", ha manifestat Romero, que considera que aquesta obra, a diferència de les anteriors de la companyia, "parteix d'alguna cosa interna".

L'obra tracta de provocar preguntes en l'espectador que no es contesten en escena, ja que com ha explicat García es tracta d'una companyia "compromesa, que tracta d'interpel·lar l'espectador i generar emoció, reflexió i debat".

"No cedir cap espai"

Així mateix, les intèrprets s'han mostrat "contentes" d'estar en un espai públic, ja que és un "altaveu" que els permet ampliar el cercle, encara que han reivindicat el teatre "militant" de les places, que consideren "complementari" de l'espai públic.

"El nostre posicionament és intentar no cedir cap espai, perquè tot espai és conquistable i tot espai pot ser bo per a dir el nostre discurs. El que no farem és renunciar mai al discurs que tenim", ha sostingut Chillida.

Les intèrprets han defensat que el fet de dedicar-se al teatre polític, que és una "conseqüència" de la seua manera d'entendre el món, no implica que no els importe el rigor estètic, sinó que creuen que tenen "més responsabilitat artística", que si feren un altre tipus d'obres i han lamentat que el teatre polític estiga "injuriat".

Pel que fa a la vaga feminista del 8 de març, quan estrenen l'obra en el Rialto, Mateos ha explicat que és "important" fer el discurs de l'espectacle "un dia com aquest", encara que han retardat la funció a les 21.00 perquè no coincidisca amb la manifestació.

En aquest sentit, Chillida considera que reivindiquen "molt més" i estan "més a favor" de la vaga fent l'obra i ha recalcat: "La revolució serà feminista o no serà".