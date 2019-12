L'últim mig segle de la història d'Espanya, vist a través de les vinyetes de Forges

El pròxim 20 de desembre, l'Edifici del Rellotge del Port de València inaugura l'exposició “El port de Forges”. La mostra, que estarà oberta al públic fins al 2 de febrer, recull a manera de retrospectiva els canvis i transformacions econòmiques i socials viscuts a Espanya en els últims 50 anys a través de les vinyetes del reconegut humorista gràfic Antonio Fraguas, “Forges”. Organitzada per l'Autoritat Portuària de València (APV), en col·laboració amb l'Institut Quevedo de les Arts de l'Humor de la Universitat d'Alcalá de Henares, aquesta exposició erigeix a l'Edifici del Rellotge com un dels centre culturals de referència de la ciutat de València.

Concebuda com un homenatge del Port de València a un dels humoristes gràfics més reconeguts del nostre país, “El Port de Forges” és, en paraules del president de l´APV, Aurelio Martínez, “el port de València, el de Gandia i el de Sagunt”. “Es tracta d'una mostra amb la qual des de l'Autoritat Portuària de València hem volgut repassar 50 anys de creativitat, de brillantor intel·lectual de bon humor, de sàtira i de tendresa d'un dels grans creadors i dibuixants de la realitat espanyola, des dels anys 70”.

Situada en la planta principal de l'Edifici del Rellotge del port de València, l'exposició està estructurada en 5 blocs temàtics que tracten la Igualtat entre homes i dones; la Cultura; el Medi ambient; Aspectes socials, i, finalment, la Mar. “El port de Forges” acull també una part més íntima i personal que inclou un homenatge dels seus companys valencians. En la mostra no falten els seus personatges emblemàtics Blasillo, Mariano i Concha, o Cosma i Blasa, entre altres.

Amb aquesta última exposició, Valenciaport torna a recórrer a l'humor gràfic com a motiu principal d'una mostra, després de l'èxit collit l'any passat amb l'exposició de Ortifus. Per a la seua preparació, “El port de Forges” ha comptat amb la col·laboració de la mateixa família de Forges i de l'Institut Quevedo de les Arts de l'Humor de la Universitat d'Alcalá de Henares, centre que va ser dirigit durant molts anys pel mateix Antonio Fraguas.

L'Edifici del Rellotge com a centre cultural

En els últims anys, l'Autoritat Portuària de València ha volgut recuperar el paper que ja va tindre fa temps l'Edifici del Rellotge com a centre cultural per a aproximar als ciutadans a aquest lloc emblemàtic del port i de la ciutat. Per a això, ha anat desenvolupant una àmplia labor expositiva en la qual s'han plasmat, principalment, temes relacionats amb l'activitat portuària i que ha comptat amb una notable afluència de públic.

En total, més de 25.000 persones s'han acostat a visitar algunes de les cinc exposicions realitzades fins al moment en l'Edifici del Rellotge. En concret, l'exposició “Plànols, Maquetes i Mestres d’Aixà del Port de València” va rebre la visita de 5.000 persones que van voler conéixer l'evolució històrica del recinte portuari valencià a través d'imatges i maquetes; idèntica xifra que va obtindre la mostra “La Dàrsena Històrica del Port de València: Progrés i Modernitat”. Per part seua, l'exposició commemorativa de la fita dels 5 milions de contenidors “Això és TEU – 5.000.000” va rebre en només 6 dies més de 3.000 visites. Pel que respecta a la mostra sobre la trajectòria d´Ortifus “Ortifus a la mar-intim” va aconseguir els 10.500 visitants. I la mostra més recent, organitzada per a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, va rebre més de 1.500 visitants en només 5 dies.