Maluks, el grup de ‘dance hall’ que vol fer-te ballar lliure fins l’alba

Van sorprendre fa uns mesos publicant una versió de la cançó Redemption Song de Bob Marley, en què ja donaven pistes de com seria la fusió de les seues veus, i també ho aprofitaven per a presentar-se: “Som Maluks i volem fer comboiet, festa i que balleu”. Alguns dels gèneres d’aquest mestissatge són el dance hall, la cúmbia, la música jamaicana i llatina, tocs electrònics com el drum’n’bass, i amb un rerefons imprescindible: la mirada feminista. Amb aquests ingredients, Núria Pons (València, 1996), Marina Bolea (València, 1997), Maria Deltell (Monòver, 1990) i Laura Honrubia (Albacete, 1994), han creat Maluks i acaben de publicar Fins l’alba, un primer videoclip que crida per la llibertat de les dones en els espais d’oci.

Aquest projecte musical, que s’està construint a València, va començar al setembre de l’any passat quan van decidir fer el pas definitiu per a formar un grup i compondre cançons. Totes tenen un passat vital vinculat amb la música, amb formació en diferents instruments com la guitarra, el violí o el violoncel, i inclús han fet col·laboracions amb altres músics de l’escena valenciana com Xavi Sarrià.

“Volem anar provant estils i veure on estem més còmodes. Però el que està clar és que seran molt ballables i festeres, amb tocs electrònics i de salsa”, explica Maria Deltell, DJ de Nonai Sound i encarregada de les bases musicals de Maluks. Marina, Núria i Laura –les dues últimes membres de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València– van contactar amb la DJ per proposar-li ser la quarta pota de Maluks. Tot un repte que Maria va acceptar.

Ara, amb únicament una cançó publicada i més de 1.500 seguidors en les xarxes socials, Maluks ja ha tancat diferents cites per a l’estiu. S’estrenen el pròxim 12 de juliol en el Feslloc amb Nonai Sound, però també correran durant l’estiu per diferents punts en festes alternatives de Vila-Real, Borriana, Barcelona i Gandia.

“Som un grup, valencià, concretament de Benimaclet, i format per quatre dones… Però el que més ens diferencia és tindre una DJ dona, que és com tindre una baixista o una trompetista o contrabaixista dona”, explica Núria. “Reivindiquem el nostre paper com a dones damunt dels escenaris, però, si ens contacten, que siga perquè els agrada la nostra música, no perquè som dones”, apunta Maria.

Maluks, el grup valencià format per Maria, Núria, Marina i Laura.

Prometen anar publicant senzills de manera progressiva en les xarxes socials i calculen que tindran el seu primer EP cap a finals d’any. Sobre el nom del grup: “Simplement és el que utilitzem per a ballar, però amb una ‘K’”.

Una cançó per a apoderar-se en la pista de ball

Una dona balla un pasdoble quan la seua parella home comença a apropar-se i a tocar-la i li provoca incomoditat, però un anell ens transporta del flashback fins a arribar a l’actualitat. Dirigit i realitzat per Trencafilms, Maluks debuta amb el videoclip ‘Fins l’alba’ per a tractar una realitat que pateixen les dones en els espais d’oci.

El salt temporal ens situa al barri valencià Benimaclet, on quatre xiques estan a punt d’anar-se’n de festa amb el seu cotxe i on la dona gran –interpretada per Àngels, veïna de Benimaclet– aprofita l’oportunitat per a apoderar-se, “eixir de l’amagatall” i anar-se’n també de festa amb la seua neta i companyia.

“Quan vam començar a escriure la cançó, volíem que tractara el tema dels espais d’oci des de la perspectiva feminista”, explica Laura. Tot i que el videoclip comença amb un record d’una època antiga, les components de Maluks tenen molt clar que l’assetjament cap a les dones continua passant diàriament i amb moltes varietats. “En el videoclip reivindiquem una festa lliure d’assetjament i això vol dir poder ballar sense preocupar-me si envaeixen el meu espai, la meua intimitat o si em miren tota l’estona o em segueixen”, enumeren.

“De fet, inclús en els espais més alternatius i on penses que estàs més segura pot passar-te. És una situació d’impotència, perquè no ens fan cas quan demanes que se’n vagen i s’ho prenen malament”, expliquen. Maluks s’estrena així amb aquesta cançó que visibilitza actituds masclistes i en què reivindiquen la sororitat entre les dones com a resposta.