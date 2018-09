Manuel Molins, Premi d’Honor de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana

El dramaturg Manuel Molins (Alfara del Patriarca, 1946) és el Premi d’Honor de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana. Manuel Molins ha estat una figura clau de la història del teatre valencià i un renovador de la dramatúrgia valenciana amb obres com 'Dansa de vetlatori', 'Quatre històries d'amor per a la reina Germana', 'Centaures', 'Abú Magrib', 'Dones, dones, dones' o 'Els valents de Valor'.

Amb aquest premi la Generalitat vol reconèixer el seu vast i amplíssim treball, els premis que ha rebut i la seua trajectòria incansable i coherent tant personalment com professional. És un reconeixement al conjunt de la seua obra i a la seua continuïtat.

L'1 d'octubre rebrà el premi en la gala de les Arts Escèniques que es recupera enguany desprès d'haver estat interrompuda pel govern del Partit Popular fa 8 anys.

Manuel Molins té una àmplia formació universitària i professional com a professor, dramaturg i assagista. Ha estrenat més de 30 obres i ha fet molta tasca en situar el teatre valencià fora de les nostres fronteres. Fundà el Grup 49 de Teatre Independent recorrent amb els seus espectacles tant la geografia espanyola. Va formar part del primer Consell Assessor de teatre de la Generalitat Valenciana i de la Comissió de dramatúrgia del Centre Dramàtic. Va ser professor de dramatúrgia de l’ESAD i en altres escoles privades de teatre i acumula més de vint premis teatral. Textos seus han estat traduïts a l’anglès, el francès, l’italià o l’eslovè.

Ara mateix prepara l’estrena de la seua versió de El jardí dels cireres d’A. Txèkhov que la companyia Teatre Micalet estrenarà al mes de novembre.I la Institució Allfons el Magnànim prepara la publicació de la seua Obra Completa que recull tant textos com bona part del seu treball assagístic.

Gala del Premi d'Arts Escèniques

Manuel Molins és el guardó d'honor de la gala dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes que desprès de vuit anys cancel·lada, enguany recupera i dignifica el paper dels artistes valencians.

La "gran festa" de les arts escèniques valencianes es retransmetrà en directe per À punt dilluns 1 d'octubre desprès de l'informatiu i discorrerà en un ambient "distès, canalla i ple d'humor" on els nominats seran els "protagonistes clau" de la nit i a diferència del que ocorreguera anys arrere, els guardonats tindran "veu" sobre l'escenari per a poder parlar, açò sí, amb temps limitat per a no superar les dos hores de cerimònia. Així ho ja avançar el director de la gala, Santiago Sánchez. El lema de la nit, 'Totes i tots a escena', sintetitza l'esperit de la gala que vol superar "èpoques de crispació" i "fer visible que les arts escèniques valencianes són molt àmplies". La' intenció és que siga "una festa de tots" en la qual els nominats seran els protagonistes.