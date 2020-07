Mostra Viva reivindica la cultura mediterrània amb un “mar sense fronteres”

“La cultura sense llibertat no és possible”. Amb aquestes paraules, el President d’Honor de Mostra Viva del Mediterrani, Vincent Garcés, sintetitzava l’esperit d’un certamen que aquest any celebra la seua huitena edició. Sota el lema ‘Emergència mediterrània, ciutadania en resistència’ han presentat aquest dijous el cartell d’una edició que vol continuar reivindicant des de València la pluralitat i la diversitat de cultures banyades pel mediterrani. I com a novetat, aquest any comptarà amb la col·laboració de l’Assemblea Parlamentària del Mediterrani.

De l’1 al 18 d’octubre, una “explosió de cultura” tindrà lloc per diferents espais de València, des dels carrers de la ciutat fins a centres culturals com La Nau, el Centre Octubre, el TEM, la Sala Off, el MuVIM o l’Institut Francés. La presidenta de Mostra Viva, María Colomer, ha manifestat la voluntat de convidar a tants artistes com l’edició passada, on van ser vint els representants culturals de diferents països mediterranis.

No obstant això, aquest any la participació d’artistes d’altres països estarà condicionada per l’evolució de la pandèmia. Gran part dels espectacles seran a l’aire lliure, però igualment assenyalen que aniran actualitzant les mesures de seguretat en funció de les decisions del govern central. També han avançat que tots aquells artistes que no puguen viatjar fins a València per aquest motiu podran participar de forma virtual des dels seus territoris.

“No volem renunciar als espectacles en viu i a tindre el contacte directe, sobretot en les àrees d’arts escèniques, però haurem d’adaptar-nos segons la situació”, apunta la coordinadora de Mostra Viva, Cristina Barbero.

De moment han avançat les línies generals de la programació, que comptarà amb un encontre d’escriptors i escriptores, l’aplec de dansa, arts del carrer, espectacles de circ, debats, exposicions i videocreacions. També han destacat un homenatge al “nostre estimat” músic i artista Luis Eduardo Aute, mort a l’abril d’aquest any.

“Mostra Viva és un encontre d’encontres, una manifestació pluricultural amb una línia en comú: la mediterrania. Volem fomentar la importància de l’intercanvi i la mobilitat d’artistes; enriquir i afavorir tot el desenvolupament cultural que té una arrel en comú des de fa milers d’anys”, defineix Maria Colomer.

En aquest sentit, el cartell d’aquesta edició, realitzat pel dissenyador i professor de la ESAD, Xavi Mestre, vol reflectir “els sentiments de pertinença amb un punt en comú”. La imatge, continua, no vol representar cap cultura concreta, sinó un mar simbòlic “sense països i sense fronteres”.

“València és encara un espai lliure, però voldríem que tot el Mediterrani fora un territori de llibertat i cultura, i no és així: Líbia està a dues hores d’avió i estan en guerra, al Marroc tenim periodistes i a artistes tancats per defensar la llibertat d’expressió i la identitat, Egipte és una dictadura militar, el conflicte en Israel i Palestina continua i s’agreuja, en Síria tenim una guerra oberta, a més de molts altres conflictes fruits de la injustícia social”, denunciava Vicent Garcés.

A les darreres “emergències socials i climàtiques” es suma ara l’actual emergència sanitària. Mostra Viva vol arreplegar totes aquestes realitats que es desenvolupen al llarg del Mediterrani, i exhibir-les des de “l’illa de llibertat i resistència que és València”.