El Museu de Belles Arts renova la web amb més continguts i millor accessibilitat

El Museu de Belles Arts de València ha actualitzat la seua pàgina web i l’ha dotat d’un major volum de continguts, ha millorat l’aparença visual i així es permet una accessibilitat més còmoda per als ciutadans.

El portal web s’ha redissenyat per a atorgar més importància a les imatges, s’han actualitzat els textos i s’han creat nous continguts per a fer-lo “més atractiu a l’usuari i més d’acord amb els continguts d’aquest centre artístic”.

Tal com expliquen en una nota del museu, la navegació és molt més senzilla gràcies a la nova distribució de textos i imatges, i també les entrades i els desplegables tenen en compte la visualització en els nous dispositius de consulta: tauletes i ‘smartphones’.

Quant als continguts del portal, el nivell que més s’ha desenvolupat és el corresponent a la col·lecció: s’ha ampliat l’estructura d’aquest nivell, que en l’antiga web del Museu solament recollia pintures, i s’ha ajustat a cinc apartats en funció de les diverses tipologies d’obres de les col·leccions del Museu de Belles Arts: Pintura, Escultura, Dibuixos, Estampes i Arts sumptuàries. En cada apartat s’inclouen les fitxes catalogràfiques de les obres corresponents, que progressivament s’aniran ampliant en nombre amb noves incorporacions.

Com a novetats més destacades del nou portal del Museu, en la ‘home’ (pàgina d’inici) s’ha incorporat un ‘footer’ com una secció fixa, igual que la capçalera, amb informació corporativa per a facilitar la cerca d’aquests continguts a l’usuari. S’ha incorporat a més un mapa, com a reclam imprescindible per a assegurar la localització del Museu i facilitar-la a l’usuari, tant en dispositius mòbils com fixos.

Seguint la línia de la Generalitat, l’objectiu és posar tota la informació d’aquest portal a la disposició del major nombre de ciutadans, per a evitar l’exclusió i promoure l’accessibilitat per a aconseguir la universalització de la informació. Això suposa que el major nombre possible de persones puguen navegar per les seues pàgines sense trobar dificultats per a accedir-hi.

La mida de les fonts utilitzades és adaptable i el visitant la pot canviar segons les seues necessitats. La majoria dels navegadors disposa d’una opció de menú (Visualitza-Midade text) que permet engrandir i reduir les fonts, i pot aconseguir el mateix efecte girant la roda del ratolí mentre clica la tecla ‘Control’.

El nou disseny creatiu del portal s’ha desenvolupat des del Servei de Publicitat i Imatge Institucional de la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional de la Generalitat, que ha proposat el disseny web i des del Servei d’Aplicacions Corporatives i Administració Electrònica de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, s’ha realitzat la migració de les dades.

L’arquitectura del portal web s’ha elaborat des del mateix Museu de Belles Arts, que a més s’ha encarregat de revisar els continguts existents fins ara en l’anterior portal web i d’elaborar i introduir nous continguts, així com de la coordinació general del projecte.