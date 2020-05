El Museu Joan Fuster de Sueca obri de nou les seues portes

El passat 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, l’Ajuntament de Sueca va reobrir al públic el Museu Joan Fuster. L’entrada serà gratuïta mentre dure l’estat d’alarma, però hauran de concertar-se prèviament les visites.

El museu, expliquen en una nota informativa, comença “una nova etapa, marcada per les incerteses i les lògiques precaucions, per a un museu d’una trajectòria encara curta, però que ja s’havia consolidat en els darrers anys en el món cultural i educatiu valencià”.

Amb la col·laboració amb la Regidoria de Cultura, el museu ha adoptat els protocols establerts per la normativa vigent a fi de garantir les mesures de distanciament i seguretat adients, a més de procurar la dotació necessària de material d’higiene, per al personal i els visitants.

En aquesta primera fase de reobertura, i mentre dure el període de l’estat d’alarma, els visitants podran accedir de manera gratuïta a les sales expositives permanents, i també a les exposicions temporals allotjades al claustre del museu.

Les visites, però, hauran de concertar-se prèviament, a través del telèfon o del correu electrònic que apareixen al web museujoanfuster.org i a les xarxes socials vinculades a la institució.

No obstant, les activitats vinculades a la programació cultural i les visites escolars a l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster “no es reprendran fins que no siguen autoritzades per les autoritats competents”.

Tanmateix, l’equip del Museu Joan Fuster ha elaborat nous tallers didàctics, exposicions, rutes literàries i diverses iniciatives de dinamització cultural a l’espera de poder compartir-les amb els visitants “el més aviat possible”.