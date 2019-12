El Palau de la Música obrirà l'any amb Ramonets, Dani Miquel i El Diluvi dins el Festival Feretes i Cançonetes

Les activitats de Menut Palau obriran les actuacions del Palau de la Música de València, i ho farà a través del festival Feretes i Cançonetes que tindrà lloc els dies 3 i 4 de gener. El programa d’activitats comptarà amb tallers, ludoteca, exhibicions, jocs populars i concerts, així fins al voltant d'una quinzena d'espectacles que se celebraran el primer divendres i dissabte de l’any.

El divendres 3 de gener el cantacançons Dani Miquel, El Diluvi, La Banda de les Feretes, Dàmaris Gelabert, Rodamons i la Sedajazz Kids Band oferiran concerts al bell mig dels diferents halls del Palau de la Música. El grup Rocambolesc teatre oferirà, per la seua banda, una adaptació teatral del programa infantil d'animació Catacric-Catacrac.

Dissabte 4 de gener, continua la ronda de concerts especialment pensats per a què els més estimats de la casa gaudeixen de la música en valencià. Els Bíters encetaran la jornada musical, seguits per les actuacions de Pep Gimeno 'Botifarra', Gigatrín, Ramonets, l'humorista Xavi Castillo amb les Historietes Medievals, La Fúmiga i Superherois. En tots dos casos les actuacions començaran al voltant de les 11:00 hores del matí i es prolongaran fins a les 19:00 hores.

Activitats, tallers i ludoteques

A més de gaudir de la música en valencià, els xiquets i xiquetes podran participar en els distints tallers dissenyats per a l’ocasió. Els tallers de màscares, malabars i xapes s’han pensat per a feretes amb ganes d’experimentar el món de l'art i la fantasia. El taller de Muixeranga, per la seua banda, introduirà els més menuts al món d'una de les tradicions valencianes més emblemàtiques. A més hi haurà possibilitat de gaudir de les darreres novetats editorials en la fira dedicada al llibre que s’ubicarà al Palau de la Música de València.

El cost de l’entrada serà de 8 euros un dia, 12 euros les dues jornades. Per tal que els i les feretes puguen gaudir plenament dels concerts i de la resta d'activitats amb tranquil·litat, des de l’organització s’ha establert una sèrie de condicions a l'hora d'accedir al recinte, ja que l'aforament del Palau de la Música és limitat. Així, un xiquet (menor de 14 anys) permetrà l’accés a dos adults, tots amb entrada. Per obtenir l’entrada cal accedir a la web del Palau de la Música de València.

El festival Feretes i Cançonetes és una producció de Cercavila Cultura de Carrer, una cooperativa amb una llarga trajectòria en la producció i la gestió d’esdeveniments musicals i artístics.