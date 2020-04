La Mutant y el TEM reivindican la necesidad de bailar “ahora más que nunca”

En 1982, la UNESCO estableció el 29 de abril como el Día Internacional de la Danza, conmemorando así el nacimiento en 1727 del que está considerado como el creador del ballet moderno, Jean-Georges Noverre. Una cita que, en los últimos años, había gozado de un protagonismo especial en el Teatre El Musical y La Mutant a través de iniciativas conjuntas que involucraban a diferentes colectivos de Poblats Marítims, pero que en 2020 dejará su celebración en suspenso.

Pese al paréntesis temporal de sus respectivas programaciones, ambos teatros se sumarán este miércoles a la efeméride mediante la publicación del manifiesto firmado este año por el bailarín y coreógrafo sudafricano Gregory Vuyani Maqoma, quien reivindica en su escrito la necesidad “ahora más que nunca, de bailar con un propósito para recordar al mundo que la humanidad todavía existe”.

A ello se une la reubicación de los espectáculos de danza cancelados en el último cuatrimestre de 2020, "una vez el contexto permita reactivar la dinámica habitual de los teatros", remarca la concejala de Acció Cultural, Maite Ibáñez.

“Si las circunstancias y las autoridades sanitarias lo permiten, esta disciplina artística inundará nuevamente los escenarios de La Mutant y el TEM en julio con la segunda edición de Club Mutante, el punto de encuentro de la danza en todas sus expresiones”, informa la concejalía de Acció Cultural.

Vuelta a la actividad en septiembre

A partir de septiembre, los espacios municipales retomarán el pulso escénico con el Festival 10 Sentidos (en La Mutant con un certamen coreográfico internacional y en el TEM con el montaje de referencia mundial Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich) y diferentes espectáculos del Circuito Bucles y València Dancing Forward.

En el caso concreto de La Mutant, la danza tendrá “un peso fundamental de cara a la próxima temporada”. En primer lugar, recuperando “aquellas representaciones suspendidas por la pandemia (las previstas dentro de Cabanyal Íntim y Pèls de Colom, de la compañía valenciana Elecedé), y, a continuación, mediante nuevas propuestas a cargo de La Siamesa (A-Normal o la oveja errante), Bárbara Sánchez (Várvara), Fil d´Arena (Cos a cos E111) o el proyecto Circula!, impulsado la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana, entre otras entidades estatales”.

“Somos conscientes de la fragilidad de la danza dentro de la estructura, ya de por sí frágil, de las artes escénicas. Por eso no la dejamos de lado, le tendemos la mano”, señala la coordinadora artística de la sala, Marta Banyuls. “Desde los teatros municipales siempre ofrecemos propuestas de compañías valencianas, estatales e internacionales, sin olvidar la formación y las actividades paralelas, que fomentan el perfeccionamiento y la búsqueda de nuevos públicos para el arte en movimiento”.