Nacho Larraz: "No necessitem subvencions, necessitem lectors"

La Fira del Llibre és el gran aparador del sector editorial valencià i enguany és més extens que mai: 112 casetes expondran el catàleg de 73 llibreries, editorials i entitats desde el 26 d'abril fins al 6 de maig als Vivers de la Ciutat de València. Tot un desplegament per a una indústria que navega contra corrent en temps de pantalles.

"Ens trobem en una situació dramàtica, tenim uns índex de lectura molt baixos dintre de la Unió Europea. Necessitem un pla continuat de foment del llibre i la lectura, enguany s'ha començat a fer per primera volta en la història. erò necessitem que siga molt més contudent", explica el president del Gremi de Llibrers, Nacho Larraz.

Per això enguany fan més activitats que mai. Més d'un miler entre presentacions, taules rodones, tallers, espectacles per a grans i menuts i entrevistes a autors com Almudena Grandes, David Trueba, Carme Riera, Molina Foix o Sarah Lark per atraure a tot tipus de públic.

"No necessitem subvencions, no necessitem que l'administració compre llibres. El que ens interessa a tots és que la ciutadania tinga un contacte directe en el llibre i que qualsevol cosa que es faça com a societat tinga com a centre un llibre", conclou Larraz.

Ara durant 10 dies, el llibres seràn objectes de culte. La fira de València és la segona més important a tot l'Estat i l'any passat ja va aplegar mig milió de persones.