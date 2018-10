Naix a València Baba Kamo, un festival per a visibilitzar la riquesa del món de la il·lustració

El festival Baba Kamo naix a València amb la intenció de convertir-se en un gran punt de trobada del món de la il·lustració on visibilitzar i reivindicar la riquesa de la indústra gràfica. La primera edició del festival Baba Kamo, que pretén aconseguir una periodicitat anual, tindrà lloc al Centre Cultural el Carme els dies 14, 15 i 16 de desembre. Durant el festival s’instal·larà una gran fira especialitzada en llibres il·lustrats, en col·laboració amb l’Associació d’Editors del País Valencià, i tot un seguit d’activitats de caràcter professional i divulgatives adreçades a diferents tipus de públics.

La Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) amb l’Associació de Professionals de la Il•lustració Valenciana són els impulsors d’aquest projecte que s’emmarca dins de les accions del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021 de la Generalitat Valenciana i amb la qual es pretén valorar el treball dels diversos agents del món del llibre i la il•lustració gràfica valenciana.

La instal•lació de la gran fira especialitzada en llibres il•lustrats, en col•laboració amb l’Associació d’Editors del País Valencià, comptarà amb la participació d’editorials, llibreries i segells d’autoedició de caràcter internacional. A més, s’està organitzant tot un seguit d’activitats de caràcter professional —com ara les entrevistes i reunions comercials dirigides a professionals de la il•lustració i editorials o les jornades de formació del professorat del CEFIRE— i també d’altres de caràcter divulgatiu per a diferents tipus de públics com són xarrades, lectures, titelles, tallers creatius, un combat de dibuix en directe i dues exposicions.

Una de les exposicions on s’espera més assitència serà la dedicada al personatge de Kembo, el lleó pacifista i vegetarià del país de Baba Kamo i protagonista del nom del festival, que ocuparà diferents espais dels carrers de la ciutat de València per tal de descentralitzar les activitats del centre de la ciutat i arribar a més barris. L’altra mostra, amb el títol ‘Babalunga i Kamolongos’, serà el resultat d’una convocatòria internacional d’il•lustració editorial actual.

El director del Consorci de museus, José Luis Pérez Pont, ha presentat aquest matí el festival i fira del llibre il•lustrat fent èmfasi en la idoneïtat que aquest se celebre al Centre del Carme, ja que "la il•lustració forma una part fonamental de la cultura visual contemporània com a element viu en constant evolució i amb les grans possibilitats de difusió que li dóna la seua reproductibilitat». A més, ha afegit, "com sosté la il•lustradora txeca Kvêta Pacovská, els llibres il•lustrats són el primer museu al qual acudim des de la nostra infància, atresorant les seues imatges i convertint-les en la nostra primera col•lecció d’art; formant, des de ben prompte, futurs lectors de paraules i imatges".

Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL, ha assenyalat que havien detectat "la mancança d’un festival i fira específics sobre aquest tipus de publicacions, dirigides tant a públic infantil com adult, tot i la llarga tradició del món de la il•lustració gràfica valenciana i per l’enorme quantitat i qualitat del treball dels nostres autors i autores, molts d’ells de reconegut prestigi nacional i internacional".

Els coordinadors del festival Manuel Garrido, Paula Pérez i de Lanuza i Clara Berenguer, han destacat que Baba Kamo "constitueix una reivindicació ferma del llibre il•lustrat com a una important eina de transmissió cultural, com un ric patrimoni artístic i literari, com un excel•lent element d’oci i com una indústria cultural que cal defensar i enfortir". A més, han assegurat sentir-se "molt emocionades per la bona acollida del projecte entre les editorials d’Europa i Amèrica llatina que s’han interessat després dels primers contactes".

Finalment, Margarida Castellano, directora del CEFIRE Específic de Plurilingüisme de la Generalitat Valenciana, també ha parlat de l’organització de les jornades de formació del professorat dins de Baba Kamo, per tal de "mostrar les possibilitats que té el llibre il•lustrat, sobretot en les classes de llengües, ampliant la concepció del docent com un docent total: que ensenya no només una llengua i una literatura sinó una altra manera d'observar el món i de comunicar-se".

Un disseny amb reminiscències africanes

La identitat gràfica de Baba Kamo és obra de Yinsen Estudio, el tàndem de disseny format per Lorena Sayavera i María Pradera, en col•laboració amb Ana Penyas, autora de la il•lustració del cartell. Pel que fa a la marca i a la seua identitat, Yinsen Estudio ha realitzat un treball molt sintètic però al mateix temps d’una gran solidesa i amb certes reminiscències africanes, destinat a conviure en successives edicions amb estils d’il•lustració molt diferents. D’altra banda, la il•lustració d’Ana Penyas, que possibilitarà la creació de fins a quatre versions del cartell, compon una bigarrada imatge que sintetitza la seua atípica i irreverent personalitat artística al mateix temps que reprodueix alguns dels trets, referències i personatges que formen l’univers i l’ambient del llibre de Pérez i Calatayud.