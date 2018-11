La obra de la iraní Nasrin Tabaeian muestra en el MuVIM la fuerza de las mujeres supervivientes de la violencia machista

La obra de la artista iraní Nasrin Tabaeian es de las que necesita pocas palabras para entenderse. Su autora, se ha limitado a explicar que es una imagen que representa una realidad “muy dura” de una violencia machista que “no solo ocurre en Irán, sino en todo el mundo”. “Irreparables” es la “mono exposición” que se ha inaugurado este miércoles en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) de València con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que ocupará hasta el próximo mes de marzo la vidriera del vestíbulo.

En palabras de Amàlia Alba, comisaria de la muestra, “la imagen representa la rebelión, la no aceptación de una brutal situación, representa al feminismo como movimiento universal que ha estado presente a lo largo de la historia, luchando contra todo tipo de discriminaciones”. Pero también representa el dolor y una situación tan real como devastadora que es la violencia machista que padecen las mujeres y que se ejerce desde la más profunda crueldad y de formas muy diferentes.

En este caso, la fotografía representa a una mujer que ha sobrevivido a un ataque de ácido con la cabeza cubierta por unas vendas blancas y con una cara reconstruida con maquillaje que mantiene los ojos cerrados y la faz seria. La artista ha centrado su obra en la cabeza porque “es más importante” que el cuerpo y ha añadido que “después de un ataque de ácido no hay cura para el corazón”.

“Puedes pintar con materiales, pero nada vuelve a ser como antes”, ha explicado Tabaeian. La fotografía con tintes morados denuncia la violencia y el daño “irreparable” que sufren las mujeres que han sido atacadas con ácido, pero también señala las posibilidades de reconstrucción vital y emocional de las supervivientes. Según la comisaria, “independientemente de la realidad que represente, lo que se ve es el deseo de una mujer de tener rostro, de ser vista, de reconstruir una identidad que se nos niega o se nos impone; de tener ojos para ver y boca para expresar opiniones”.

El museo ha querido dedicar este espacio del vestíbulo y el vitral a presentar una obra “de la que no podemos escapar”, según el jefe de exposiciones del MuVIM, Amador Griñó. “El arte y la cultura, con sus lenguajes y su propia poética, son instrumentos para la transformación social y el pensamiento y que, por tanto, tiene que servir a nuestra sociedad no sólo mostrando la belleza, sino explicando y denunciando las injusticias”, ha descrito Griñó sobre la exposición. Rafael Company, director del MuVIM, ha añadido que esta enorme pared de vidrio que preside el museo “muda de piel cada seis meses” y la siguiente vez que cambie será el 8 de marzo, Día de la Mujer. El proyecto no solo representa la lucha feminista, sino también la existencia de un tejido de mujeres creadoras, artistas, gestoras culturales, comisarias y profesionales comprometidas que hacen crecer este y otros sectores.

Las dos mujeres que han hecho posible esta exposición dedican sus esfuerzos a la denuncia de la violencia contra las mujeres y la defensa de la igualdad. La fotografía forma parte de una exposición de imágenes más extensa de la artista iraní y es la primera vez que expone fuera de su país. Por su parte, Amàlia Alba es Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas de la Comunitat Valenciana y ha querido recordar las palabras que dejó para la eternidad Carmen Alborch. “Como dijo Carmen el feminismo tendría que se declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, ha repetido.

Programa #NiUnaMenys

La exposición Irreparable es la primera de las actividades que se enmarcan dentro del programa #NiUnaMenys del museo valenciano. Este miércoles también se inaugura la exposición D’abnegades a objecto-res. Les dones en els tebeos del franquisme que repasa la evolución de la imagen de la mujer en los cómics del siglo XX. El domingo 25 el MuVIM ofrece el taller infantil Construïm superheroïnes reals donde se adaptarán las características de los superhéroes a mujeres importantes de sus vidas. Por último, el 28 de noviembre en la sala de actos del MuVIM tendrá lugar el monólogo No sólo duelen los golpes de Pamela Palenciano, quien cuenta en primera persona una relación sentimental que cada vez fue más y más violenta. En su monólogo habla de la construcción de estereotipos que generan desigualdad y de la historia universal de las violencias machistas asociadas a ellas.