La Nau acull la primera presentació pública del documental sobre la mestra republicana Paquita Sanchis

La Nau acull este dimecres 16 de gener, la projecció del documental En el yunque de la desgracia. Paquita Sanchis. Maestra, librepensadora, republicana y naturista’ organitzada pels creadors i creadores del documental, UGT País Valencià i la Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics d’UGT País Valencià. Hi intervindran el director i productor del documental, Alberto Herrero Salvador, el coguionista del documental, Rubén Ballestar, i el professor de Secundària i escriptor José Manuel López Blay. L’acte tindrà lloc a l’Aula Seminari A del Centre Cultural La Nau, a les 19 h i l’entrada és lliure fins a completar-ne l’aforament. A partir d’una vella fotografia escolar dels anys 20 que era guardada com un tresor per algunes de les antigues alumnes que hi figuraven, els creadors del documental van investigar fins a esbrinar qui era aquella mestra de la qual totes parlaven amb enorme gratitud: Doña Francisca.

El seu nom complet era Paquita Sanchis Ferrer i la seua història els va emocionar tant que van decidir realitzar un documental sobre ella. L’equip del documental es va basar en les entrevistes a les seues antigues alumnes, a la seua filla, Palmira Calvo, i a la professora de Teoria i Història de l’Educació M. Carmen Agulló, així com en imatges d’arxiu i en diferents quaderns escolars del col·legi de Pina (Castelló). Francisca Sanchis Ferrer (1896-1982) va ser una mestra lliurepensadora i defensora del naturisme que el 1922 va prendre possessió de la seua primera destinació com a mestra de Pina. En acabar la guerra, va ser depurada pel franquisme i condemnada a sis anys i un dia de presó acusada de pertànyer a Esquerra Republicana i propagar idees marxistes i antireligioses a l’escola.

Paquita va ser jutjada en un consell de guerra sumaríssim, acusada de propagar idees marxistes i antireligioses i d’incitar a la rebel·lió. Va patir les represàlies del règim franquista, principalment per estar afiliada, anteriorment a l’any 1936, a la Federació Espanyola de Treballadors de l’Ensenyament (FETE-UGT). De fet, va ser la primera dona afiliada a València, l’any 1931. El documental En el yunque de la desgracia. Paquita Sanchis. Maestra, librepensadora, republicana y naturista està dirigit i produït per Alberto Herrero, que també ha treballat en el guió juntament amb Rubén Ballestar. El muntatge realitzat de la mà de Gloria Corell, que també ha participat en els enregistraments amb Lidia Herrero; la música d’Elma Sambeat i Antonio Selfa; la lletra de Paquita Sanchis; la producció de so de The Last Monkey; i el disseny del cartell d’Iván Arguedas.