Nits al claustre - ‘Cançons de tardor’

L’Institut Valencià de Cultura presenta la 16a edició de les Nits al Claustre, una proposta d’espectacles a l’aire lliure que un any més omplirà de música l’estiu a la ciutat. Després de 15 anys treballant junts, Josep Aparicio, ‘APA’, i Ricardo Esteve volen presentar-nos un altre format musical per a recordar, entre tots, aquelles cançons de la generació dels seixanta i dels setanta que ens van ajudar a créixer i conviure en un món difícil de creure, tal com estan les coses. Amb aquest nou repte, aquesta parella d’artistes han triat temes d’autors com, per exemple, Paco Muñoz, Eliseo Parra, Joan Manuel Serrat i altres.

Dijous 1 d’agost a les 22.30 h

Museu de Belles Arts de Castelló. Avinguda dels Germans Bou, 28

Entrada gratuïta

https://mbacas.ivc.gva.es/val/josep-aparicio-aparicardo-esteve-cancons-de-tardor