Okuda llena de color el Centre del Carme

En su estudio madrileño prepara trabajos que verán la luz en Boston, Toronto, Kuwait, Filipinas, Nueva York, Bangkok... Y en Valencia. El artista urbano, conocido grafitero, se ha convertido este año también en artista fallero. Bajo la firma de Okuda, el cántabro promete llenar de color la falla municipal de Valencia, con un oso poliédrico gigante, una mezcla de 20 iconos llevados al 3D.

La pieza, como explicó el artista, supone llevar una obra de arte contemporáneo a una formato clásico con quince esculturas en forma de tótem que dan lugar a la falla que considera que será "la más colorista" plantada. Pero su aportación a la ciudad no se reduce a la escultura del Ayuntamiento. El artista urbano ofrece en el Centre del Carme una retrospectiva de sus cientos de trabajos y diferentes etapas. Ha pintado iglesias, paredes, ha expuesto en ARCO, reinterpretado la Mona Lisa, creado tapices y ha llenado todo lo que ha podido de una especie de surrealismo pop, una iconografía que ha convertido en su sello de identidad.

La muestra, bajo el título The Multicolored Equilibrium between Animals and Humans, reúne obras pertenecientes a diferentes etapas de su carrera, abarcando formatos tradicionales -lienzos, maderas, esculturas o fotografías- junto a otros no tan convencionales en el ámbito de la instalación y el vídeo.

El centro de cultura contemporánea ofrece, a partir del 9 de marzo, la visión del arte del grafitero que inunda los museos y los planteamientos sobre los que ha ido evolucionando desde el comienzo de su carrera.