Okuda ompli de color el Centre del Carme

Al seu estudi madrileny prepara treballs que veuran la llum a Boston, Torontó, Kuwait, Filipines, Nova York, Bangkok... I a València. L'artista urbà, conegut grafiter, s'ha convertit enguany també en artista faller. Davall la signatura d'Okuda, el càntabre Óscar San Miguel Erice promet omplir de color la falla municipal de València, amb un ós polièdric gegant, una mescla de 20 icones portades al 3D.

La peça, com va explicar l'artista, suposa portar una obra d'art contemporani a un format clàssic amb quinze escultures en forma de tòtem que donen lloc a la falla que considera que serà "la més colorista" que s'haja plantat. Però la seua aportació a la ciutat no es redueix a l'escultura de l'Ajuntament. L'artista urbà ofereix en el Centre del Carme una retrospectiva dels seus centenars de treballs i diferents etapes. Ha pintat esglésies, parets, ha exposat en ARCO, reinterpretat la Mona Lisa, creat tapissos i ha omplert tot el que ha pogut d'una espècie de surrealisme pop, una iconografia que ha convertit en el seu segell d'identitat.

La mostra, sota el títol The Multicolored Equilibrium between Animals and Humans, reuneix obres pertanyents a diferents etapes de la seua carrera, tot abastant formats tradicionals -llenços, fustes, escultures o fotografies- al costat d'uns altres no tan convencionals en l'àmbit de la instal·lació i el vídeo.

El centre de cultura contemporània ofereix, a partir del 9 de març, la visió de l'art del grafiter que inunda els museus i els plantejaments sobre els que ha anat evolucionant des del començament de la seua carrera.