Pou trau l'arpó contra Moby Dick a València

Podeu dir-li Pou. Josep Maria Pou, un dels millors actors de teatre a tot l'Estat, compleix 50 anys als escenaris interpretant un personatge excessiu, la "bogeria embogida" com es defineix a si mateix el capità Ahab en la novel·la de Herman Melville, Moby Dick. El capità Ahab és un dels grans personatges de la literatura universal, la seua lluita contra la balena blanca ens porta a fer un viatge a les profunditats de l'obstinació humana.

"El capità Ahab és el personatge que Shakespeare es va oblidar d'escriure. Un personatge polièdric, torturat, que té moltes cares, un home que en la seua manera d'actuar arrossega tothom, com només alguns grans líders ho han aconseguit en la història per a bé o per a mal", assenyala Pou i confessa que el repte d'interpretar-lo l'"acollonia". Ha estat pensant-ho durant 13 anys, fins que va trobar l'equip perfecte per fer-ho: Juan Cavestany ha adaptat una obra de gairebé un miler de pàgines en un llibret de vuit mil paraules que és pràcticament un monòleg del capità; i la direcció i l'escena han estat a càrrec del reconegut dramaturg Andrés Lima.

Lima ha creat una escenografia multimèdia on la música, les llums i les veus d'un cor de 40 homes emulen la travessia del Pequod, la nau balenera on Pou, en el paper d'Ahab, navega fins a la mort, només acompanyat per dos actors: Jacob Torres i Oscar Kapoya, que emulen alguns dels mariners de la tripulació per a arrodonir els matisos d'Ahab. Una posada en escena que segons Pou, retorna a l'escenari la qualitat de "caixa màgica, aquest lloc on qualsevol cosa pot passar".

"És un home tan embogit des de la primera frase i està lluitant amb coses que són totes més gran que ell: les onades de dos metres, la tripulació sencera, les balenes... és un personatge tan excessiu que només es pot interpretar des de l'entrega total i jo acabo tan exhaust que al principi no sabia si acabaria la temporada", confessa l'actor. Però sí que l'ha acabada i ho ha fet amb tota la crítica aclamant-lo alhora. Després de tres mesos d'interpretar Ahab gairebé cada dia a Barcelona, Pou comença al Teatre Principal de València una gira que portarà Moby Dick arreu de l'Estat durant un any.

"Una altra vegada he somiat amb la meua mort", amb aquesta sentència entra Pou a escena i durant una hora i vint minuts la funció es converteix en un gran rèquiem pel capità Ahab. Un rèquiem tempestuós que esguita aigua i trontolla com si tot el teatre fora la nau del Pequod.

El públic que coneix Pou tornarà a veure'l en un personatge de presència imposant, de l'estil del Rei Lear amb què va estar per última vegada a València ara fa vuit anys. Després de cinc dècades "deixant-se la vida a l'escenari" cada personatge l'ha fet millor com a persona i com a actor, per tant, confessa que "teòricament aquest Moby Dick és la millor interpretació" que ha fet en la vida.

I assegura que podem comptar amb la seua passió i amb un llibret i una posada en escena que agafa al públic pel coll durant una hora i vint minuts fins portar-lo al desequilibri. L'Ahab de Pou promet hipnotitzar l'espectador com el capità ho feia amb tots aquells que l'envoltaven.