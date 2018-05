Premis Sambori 2018: l’elogi de la paraula

El passat dissabte, l’Aula Magna de la Universitat Miguel Hernández d’Elx es va vestir de literatura. La Fundació Sambori ha atorgat en aquest escenari els guardons del XXé Premi Sambori de Literatura en Valencià i el XVé Concurs Sambori Universitari de Narrativa Curta, que ha comptat amb més de 500 assistents de tot el País Valencià.

Enguany, els dos certàmens del Premi Sambori han aconseguit una participació que acarona els 88.722 estudiants procedents de 700 centres i la implicació de 3.988 docents de tots els nivells d’ensenyament, des del primer cicle d’infantil fins a la universitat, a més de les escoles oficials d’idiomes i els centres de formació professional. Amb aquestes xifres tan sucoses, el Premi Sambori assaboreix dolçament l’èxit: l’actual edició és la més participativa i compromesa amb la creació de literatura en valencià en els 20 anys d’existència del concurs i, ara com ara, és el major premi de literatura de tota Europa. La participació de centres educatius de pobles històricament castellanoparlants ha sigut molt significativa.

El Premi Sambori "és l’elogi de la Paraula. Atresora la imaginació d’alumnes de totes les edats. Els encoratja a escriure els seus mons i compartir-los. Les seues obres ens fan viatjar. Ens endinsen en l’univers màgic dels contes. Vet ací on la delicada tasca de recrear la bellesa dels somnis pren forma de lletres".

Així ho ha fet constar el vicepresident de la Fundació Sambori, Àngel Martí, durant el seu parlament: "Per a Joan Fuster 'la lectura és un moviment del pensar' i quina millor lectura que la que ens ofereixen les vostres històries plenes d’imaginació i de paraules màgiques? Per a nosaltres, vosaltres sou el premi".

A més, Àngel Martí ha remarcat la importància de l’escriptura per a transformar la societat: "Estimem els vostres contes perquè sabem que sense literatura en la nostra llengua, no tenim futur. Vosaltres sou el futur i per això sou vosaltres qui heu d’escriure línia per línia com voleu que siga la societat. Hem de posar nom a les coses importants, hem de donar valor a paraules com solidaritat, sostenibilitat, pau, justícia, acolliment… Així, creem el futur. Creem llengua. Creem literatura. Gràcies als valors que impregnen els llibres i que els mestres i les mestres ensenyen a l’aula, creem un món més just".

El portaveu de la Fundació Sambori ha agraït el suport de tota la comunitat educativa i ha reivindicat: "el valencià és la clau per assolir el plurilingüisme i calen més iniciatives per a continuar en la normalització del valencià, com per exemple, aprovar la capacitació lingüística en la nova llei de la funció pública abans d'acabar aquest any".

De forma semblant, el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha expressat la seua satisfacció en l’acte de culminació dels Premis Sambori 2018: "podem dir que el Sambori i les Trobades són espais de convivència i també de reflexió. A l’igual que Joan Fuster, desperten consciències. L’escriptor suecà a qui hem dedicat enguany les festes pel valencià, sabia que 'explicar' era una invitació a 'transformar'. Des d’Escola Valenciana som conscients que la transformació de la societat comença en l’escola".

La presidenta de la Fundació Sambori, Laura Font, i el vicepresident Àngel Martí han atorgat el Premi Vicent Marçà a l’Associació Cívica per la Normalització del Valencià de l’Alacantí per "la seua trajectòria, participació i implicació incondicional". Amb aquest reconeixement, l’organització ha fet valdre els 30 anys de dedicació a la defensa de l’ensenyament en valencià d’aquesta entitat referent al sud del País Valencià. El president de La Cívica, Abraham Esteve, ha recollit el guardó.