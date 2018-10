Antoni Martí, Carles Mulet, Salvador Company, Neus Nadal i Queralt Riera, guanyadors dels 47 Premis Octubre

Antoni Martí Monterde, Carles Mulet, Salvador Company, Neus Nadal i Queralt Riera van ser els guanyadors de l'edició número 47 dels Premis Octubre, en les categories d'assaig, poesia, narrativa i teatre, que lliura l'editorial valenciana 3i4. Durant la cerimònia, que va tindre lloc aquest dissabte al Palau de l’Exposició, a València, es va fer una reivindicació per la llibertat dels pressos polítics catalans i es va cel·lebrar el mig segle de vida de 3i4 Edicions.

El Premi Joan Fuster d’assaig va ser per Antoni Martí Monterde amb la seua obra Les ciutats de lluny de Josep Pla. L’obra Naixement d’Islàndia, de Carles Mulet, va obtindre el premi Vicent Andrés Estellés de poesia.

El premi Andròmina de narrativa va ser per a Fons de formes, de Salvador Company, i el premi Pere Capellà de teatre, de forma conjunta, per a les obres Salvatges, de Neus Nadal, i L’amor (No és pel meu va dir Medea), de Queralt Riera.