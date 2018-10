Els Jóvens, grans guanyadors dels Premis Ovidi més ferotges

Volien que aquesta XII edició dels Premis Ovidi fóra “extraordinària”. Es complien 50 anys del naixement del primer disc senzill de l’artista que dóna nom al Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià (COM) i als premis que s’han lliurat la nit d'aquest diumnege. Cinquanta anys de la cançó La fera ferotge, però també del Maig del 68, “una esplèndida combinació per difondre l’esperit reivindicatiu, crític i d’activisme social i cultural que connecten directament amb el treball de la música en valencià”, segons paraules del col·lectiu.

El grup de folk pop Els Jóvens han sigut els que més voltes han pujat a l’escenari durant la gala de lliurament. Han rebut quatre dels cinc guardons pels quals estaven nominats en les categories de grup revelació, Millor cançó per Anís Tenis , millor lletra per T’ailoviu més que l’hòstia i de millor diseny per a Luis Yang, per la portada del disc. Millor disc de folk ha sigut per a Cales Dénia per Cant espiritual; millor videoclip per a Cristóbal Quesa i Manuel Rodríguez per Omertà de Zoo, guardó dedicat al raper Valtònyc amb una defensa de la llibertat d’expressió dels músics; Millor disc de Cançó d’Autor ha sigut per a Carles Pastor per Andròmina; millor disc de Rock ha sigut per Salt de Joe Pask; millor disc de pop per a Novembre Elèctric per Quant minvant; millor disc de hip hop i electrònica per a Frida per Gegants i millor disc de mestissatge per a Auxili, per Tresors.

Els Premis Ovidi, premis anuals de la música valenciana, s’han lliurat en el Teatre Rialto de València, amb una cerimònia molt especial presentada per la periodista Amàlia Garrigós, directora i presentadora del programa radiofònic Territori Sonor, qui ha recordat la falta de dones als escenaris. També s’ha gaudit de l’actuació d’un grup de músics, coordinats per Ximo Caffarena, que han interpretat instrumentalment algunes cançons cèlebres de l’Ovidi i altres cançons valencianes.

Un total de 129 treballs publicats entre 2017 i 2018 optaven a ser finalistes d’un panorama musical amb cada volta més bona salut. El COM, recordava els noms de les obres i els grups que van obrir el camí com Raimon, Ovidi Montllor, Mari Carme Girau, Lluís Miquel i Els 4z, i la generació dels 70 que els va seguir posteriorment. “Són noms que han esdevingut clàssics com Al Tall, els Pavesos, Cotó-en-pèl, Cuixa, Paco Muñoz, Pep Laguarda, Remigi Palmero i molts altres”, apuntaven.

En aquesta edició el COM ha decidit lliurar el premi al suport a la música en valencià a l’Aplec dels Ports pels quaranta anys de dedicació a la promoció de la música i el premi a la trajectòria artística ha sigut per al grup La Gossa Sorda pels quinze anys de camí amb una música on “han denunciat la injustícia de l’ordre social i mundial actual, han donat suport a les lluites per salvar el País Valencià, contra el consumisme, la corrupció política, la crisi econòmica i l’integrisme”.