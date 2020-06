Públic reduït, sorteig d’entrades i sense acampada, així serà el Feslloc 2020

El festival de música valenciana Feslloc es celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juliol. L’organització ha fet públic aquest dimarts “quasi tots” els detalls d’una trobada que aquesta edició no tindrà acampada, però si actuacions en l’auditori de Benlloc, els dies 9 i 10, i també “un dia fort” el dissabte 11 en un “en un lloc encara sorpresa”, a 13 quilòmetres de la població de Benlloc. La Fúmiga, Smoking souls, JazzWoman, El Diluvi, Feliu Ventura, Tardor, Tesa, Jonatan Penalba i Cactus protagonitzen el cartell del dissabte.

L’organització del Feslloc ha estat treballant fins l’últim moment per adaptar el festival a l’actual situació. Tal com informen en un comunicat, el dijous 9 i divendres 10, les actuacions seran a l'auditori de Benlloc i només per a la població local.

En canvi, el dissabte 11, hi haurà 12 hores de música en valencià en directe, però no acampada. L’organització ha explicat que serà “un públic molt reduït, i distribuït en espais separats per grups d'amics”. “L'organització resol així mesos de feina per adaptar-se a les mesures sanitàries, protegir la població local de Benlloc, i a la vegada celebrar el festival com un acte de suport a la música en valencià”, assenyalen.

Els responsables han volgut mantindre la gran majoria de les actuacions que havien anunciat abans de la pandèmia, i asseguren també que “aquests i l'estructura tècnica que necessiten cobraran els sous dignes acordats abans de la crisi i d'haver de reduir al mínim el format del festival”. També s'està treballant per oferir un versió streaming de molta qualitat.

“No ens queda altra que fer un sorteig”

Sota el lema ‘Cuidem la música, cuidem-nos!’, el festival ha llançat una campanya solidària de recaptació de fons per als treballadors de la música en valencià que inclou un sorteig per assistir al festival.

La campanya que comença aquest dimarts convida a les persones que ja tenien l'entrada pel Feslloc 2020 a que la donen a “un fons de solidaritat per als treballadors de la música en valencià: músics i tècnics, a canvi de beneficis de cara a l'edició de l'any vinent i l'opció d'entrar en el sorteig -inicialment de 100 entrades- per a assistir al festival d'enguany”.

L’organització explica que qui ja té l'entrada “també pot decidir no participar al sorteig i guardar-la per l'any vinent o demanar el retorn de l'import”. “Per a les persones que encara no l'havien adquirit, s'obren dues ‘entrades activista’ de 12 i 24 euros que, igual que les altres, van íntegrament al treballadors de la música en valencià, ofereixen recompenses per l'edició 2021, i la més costosa permet també participar el sorteig”.

Una imatge de l'edició del Feslloc 2019.

També, per a “no trencar” els grups d'amistats, les persones que guanyen el sorteig tindran “tantes entrades com haguessin adquirit”. Si només n'havien comprat una, podran venir amb una altra persona que tinga entrada. El sorteig es farà diumenge 5 de juliol a les 19h i es podrà seguir aportant fins el diumenge 19 de juliol.

“No podem fer altre cosa, malauradament no tothom podrà vindre al Feslloc, no ens queda altra que fer un sorteig, volem que la gent que tenia entrada, si vol, puga optar a venir i la gent que encara no l'havia comprada però que té un compromís amb el festival, també ho puga fer. I en tot cas, tothom que tenia entrada podrà optar a retorn de l'import, perquè tristament no tothom podrà venir”, explica Xavi Ginès, co-director del festival.

La campanya no servirà per a finançar el festival, que enguany se sostindrà únicament a través de l'organització -l'Ajuntament de Benlloc i Escola Valenciana-, i algunes subvencions, sinó per a crear un fons solidari que permetrà contractar més actuacions futures per arribar a més treballadors de la música en valencià i programar més música en directe, sempre seguint les recomanacions sanitàries estrictament.

“L'organització vol arribar al màxim de professionals, uns treballadors fonamentals per a qualsevol societat lliure i que s'han vist greument afectats per la pandèmia de la Covid19”, comuniquen.