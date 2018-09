À Punt aposta per una sèrie de suspens ambientada en els pobles menuts com a plat fort de ficció aquesta tardor

Un poble menut de muntanya que perd població. Una alcaldessa que ofereix les cases buides a gent que s'instal·le. El senyoret del poble que vol treure benefici dels canvis. El llaurador planer i conservador. La veïna persignada i manifassera. El jove que vol reviure el poble amb un hort ecològic. Una família amb dues mares lesbianes. Una iaia fumeta que ve de la ciutat i desencaixa allà al mig. L'amor, la curiositat i la rebel·lió adolescent. Fins ací podríem veure una escena costumista de molts pobles valencians, però a 'La Vall' tothom amaga secrets i la història avança precipitadament cap a direccions insospitades perquè l'espectador no desvie la vista de la pantalla.

'La Vall' és la primera producció de ficció en valencià d'À Punt, amb la que la televisió pública se suma al gènere que triomfa a les plataformes de vídeo per encàrrec. Si l'antic Canal 9 va repuntar l'audiència amb una producció pròpia com L'Alqueria Blanca, el nou À Punt aposta per un thriller en 13 capítols que s'inspira en l'estètica i la narrativa cinematogràfica propera a sèries com 'Big Little Lies', la producció d'HBO que protagonitza Nicole Kidman, o l'anglesa 'Happy Valley' de la BBC.

Així ho han confessat els directors Pau Martínez i Ana Ramón Rubio, exultants per haver pogut fer “una història en valencia com les que els valencians ens mereixem”, com ha ressaltat Martínez. Una sèrie de suspens sense policies, en valencià i amb el nostre imaginari, però totalment universal.

“Des que Canal 9 va tancar a ara, hem canviat com a societat i com a espectadors i voliem fer una cosa més arriscada que s'assemble al que veiem d'altres països. Com a poble es fonamental tenir referents visuals propis”, ha afegit Pau Martínez. El director valencià ha estat reconegut per pel·lícules com Bala Perdida o El Kaseron i ha treballat com a realitzador a Televisió Espanyola i Radio Televisió Valenciana. En aquesta ja va dirigir alguns dels episodis de 'L'alqueria Blanca'. La codirectora, Ana Ramón Rubio ha rebut premis internacionals per web sèries i documentals com Route 66 o Sin Vida Propia.

“Una televisió sense ficció, sense contar històries que ens passen a prop, no és una televisió pública”, ha subratllat el director de continguts de À Punt, César Martí. 'La Vall' és una coproducció d'À Punt i l'empresa privada Mediterraneo Media Entertainment, un projecte ambiciós i amb vocació d'universalitat.

“És una responsabilitat però també un goig que À Punt mime la seua cultura i la seua gent i això es fa mostrant el talent valencià ací i a fora de les nostres fronteres”, ha destacat la directora de la Corporació Valenciana de Radio i Televisió, Empar Marco.

'La Vall' s'ha filmat amb un planter de 20 actors i actrius valencianes en els que destaquen cares conegudes com Josep Manuel Casany, Isabel Rocatti, Sergio Caballero o Maria Almudéver. Ha comptat amb 60 figurants i un equip tècnic de 80 persones. Ha costat 1.300.000 euros que s'amortitzarien si la sèrie s'exporta tal i com ha insistit Marco que ho intentaran.

'La Vall' vol estimular la cultura valenciana des de la ficció i des de la producció, així com acostar la televisió pública a un públic ampli. La sèrie es pot veure en família, al menjador de casa, o on line via la web d'À Punt, just desprès que s'haja emès per antena.