Rambleta, un "viaje artístico a través de todo lo que habita en la mente" con más de 200 representaciones y actividades

Rambleta arranca nueva temporada con una programación que incluye más de 200 representaciones y actividades de ámbito local, nacional e internacional y que proponen al público un "viaje artístico a través de todo lo que habita en la mente: las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la memoria".

En el apartado de artes escénicas, se presentará 'Al Anochecer', una coproducción de Rambleta y la compañía valenciana Al Anochecer Producciones, que celebra los 20 años de creación del texto de Juli Disla. Se trata de un texto que sigue siendo de plena actualidad, las relaciones afectivas en el conjunto de la sociedad, una historia de amor, dos seres exiliados del mundo que anhelan y temen por igual amar y ser amados.

Asimismo, se pondrá en cartel 'Solitudes', de la compañía vasca Kulunka Teatro y Premio Max 2018 al Mejor Espectáculo de Teatro, una historia que a través del humor ahonda en la soledad y la incomunicación de los miembros de una familia, un viaje por universos cotidianos que combinando la gravedad con la sonrisa, conmueve, sorprende e invita a la reflexión. Con un lenguaje que trasciende más allá de la palabra, un teatro de gesto en el que la máscara actúa como puente hacia una poética visual.

'Miedo', el nuevo proyecto de Albert Pla, quien propone un viaje íntimo y muy personal a través de las sensaciones que produce ese fantasma que vive en la mente alimentado por nuestros pensamientos. Música, canciones, textos teatrales y tecnologías vanguardistas crean un espectáculo multimedia de poética sorprendente.

Con 'La cueva duerme (con esa roca encima)', Ça Marche y Antes Collado estrenan una pieza de teatro inclusivo con mujeres mayores de 65 años, donde trabajarán en escena el recuerdo, la memoria y el dolor.

Exposiciones

En capítulo de exposiciones, el espacio cultural del barrio de San Marcelino inaugurará tres muestras resultado de procesos de investigación artística a través de diferentes técnicas como la fotografía, la pintura y otras artes.

El centro expondrá 'Un viaje verdadero', fruto de la residencia de la artista murciana Concha Martínez, ganadora de la V Beca de Investigación y Producción Artística de Espai Rambleta. A través de la creación plástica, usando dibujo, fotografía, proyección y escultura, realizará un viaje por la memoria, los recuerdos y estados emocionales.

Por su parte, 'Here I am', de Nieves Mingueza, está inspirada en la experiencia profesional de la artista, que trabaja en una escuela para estudiantes con necesidades especiales en el sur de Londres. Compuesta por 19 collages analógicos y un poema, que muestran un retrato sensible y no invasivo del autismo en la niñez.

El centro llevará a cabo también la muestra 'Boys in Glory. Abatidos', del colectivo Cazadoras Asociados, el colectivo donde el artista es un cazador que no persigue animales furtivos y salvajes, sino lo que parece insignificante o escondido para resignificarlo. El artista empuña sus armas -la línea, el color, el volumen, la electrónica- para alumbrar lo que no se suele o no se quiere ver y obligar a hacerle frente, y pensarlo. Un homenaje a los artistas valencianos fallecidos que formaron parte de este colectivo: Joan Verdú y Evarist Navarro.

En la programación de danza para adultos prima la clásica con tres espectáculos representados por el Russian Classical Ballet: 'Giselle', del compositor Adolphe Adam, y 'El lago de los cisnes' y 'El Cascanueces', ambos de Pyotr Tchaikovsky.

Programación infantil

Por otro lado, en la programación infantil prevalece la danza contemporánea y los nuevos lenguajes con: 'Ballenas, historia de gigantes', de Larumbe Danzaq y Premio Feten 2015 al Mejor Espectáculo de Danza, una obra interactiva y con proyecciones 3D; 'Bailar es cosa de libros', de Pere Faura, un espectáculo participativo que forma parte del Festival Russafa Out; y 'El Trencanous', uno de los clásicos más esperados en la época navideña.

El espacio completa la programación familiar con teatro negro de títeres con 'Alicia en el país de las maravillas', 'Rock en familia' y el Circo Gran Fele, referente valenciano en las artes circenses que vuelve a pasar la Navidad en Rambleta.

Gran musical

El musical de éxito internacional 'Sugar' llega al teatro del contenedor cultural, basado en la mítica película 'Con faldas y a lo loco' ('Some like it hot') de Billy Wilder. Elogiado por crítica y público y con Bealia Guerra, Xavi Duch y Rubén Yuste como trío protagonista, el musical cuenta con cinco músicos y un reparto de 18 actores y actrices que interpretarán en directo las canciones compuestas por el celebérrimo compositor de Broadway Jule Styne.

Desde Rambleta han recordado que el nacimiento de un nuevo concepto de festival estrenó la temporada. El pasado viernes surgió un novedoso concepto musical de la mano de Tranquilo Música y Rambleta para los amantes de los conciertos en directo: 'Un día Tranquilo'. Un cartel imponente con cinco bandas de distintos géneros de la escena independiente y de resonancia internacional --Mercury Rev, Masego, The Monochrome Set, Findlay y La Plata-- se dieron cita en un mismo encuentro para tocar el repertorio completo de sus conciertos, contando con un gran éxito de público, superando los 600 asistentes.

La pionera apuesta del centro por la programación diurna, continúa

Otros muchos conciertos y una gran variedad de estilos --indie, pop, rock, clásico, flamenco y tradicional-- protagonizarán las propuestas musicales. Pasarán por Rambleta grupos y artistas como Anna Calvi, Siloé + Sienna, Maika Maikovsky, Grupo Compay II, Morgan, Futuro Terror + Texxcoco, David Otero, José González & The String Theory, We are Scientist, Perotá Chingó, Havalina, Soledad Vélez y Sokolov. Algunos de estos conciertos tendrán lugar los domingos, enmarcados en la programación matinal de Rambleta con otras propuestas locales multidisciplinares, una apuesta pionera del centro que comenzó hace seis años y que ha transformado y enriquecido la vida cultural diurna de la ciudad.

Con el objetivo de divulgar, conectar el conocimiento y respaldar al tejido creativo local, continúan sus innovadores formatos 'Els matins de Rambleta', 'La Valencia Contada', 'Valencia se Ilustra', 'Cocineros con futuro', 'La Troupe', los 'Berworkings', los aperitivos y las factorías, que no solo tienen lugar en Rambleta sino que están presentes en los diferentes barrios de la ciudad y están dirigidos a un público diverso e inquieto.

Humor

Rambleta conserva su programación de humor con 'No te metas en política', 'La máquina del tiempo' de Juan Amodeo, 'La vida moderna', 'Mongolia', el siempre fiel al centro Miguel Noguera, Andreu Casanova con su nuevo y muy esperado espectáculo 'Tinder sorpresa', y Loulogio y Outconsumer que se unen por primera vez sobre el escenario para grabar un podcast en directo.

Además, en el marco de apoyo a las fallas, este trimestre el centro acoge más de 70 representaciones de teatro amateur dentro del Concurso de Teatro Fallero.