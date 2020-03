Reprografía en línia, visites virtuals i 9.000 obres de consulta, entre els serveis de la Biblioteca Valenciana

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu manté el contacte amb els seus usuaris a través de la pàgina web ‘bv.gva.es’ i mitjançant les xarxes socials. També manté actiu el sistema de consulta virtual a través del programa cooperatiu de ‘Les biblioteques responen’, tal com han informat en un comunicat.

La Biblioteca Valenciana Digital (bivaldi.gva.es) oferix entre els seus serveis prop de 9.000 obres des de mapes, cartells, manuscrits, monografies i llibres es poden descarregar de manera gratuïta i amb una àmplia temàtica i varietat de documents.

I entre els autors, podem esmentar Vicent Blasco Ibáñez però també clàssics com Ausiàs March, Joan Lluís Vives, Isabel de Villena, Sant Vicent Ferrer o autors del segle XIX com Teodor Llorente.

En la web ‘bv.gva.es’ està disponible el Catàleg de la Biblioteca que recull tota la documentació que hi ha amb referències i dades tècniques. Ací només es poden consultar les obres de domini públic i es manté el servei de reprografia en línia.

La web ofereix també una visita virtual pel monestir de Sant Miquel dels Reis, edifici renaixentista declarat bé d’interés cultural en el qual reposen les restes mortals dels ducs de Calàbria, Ferran d’Aragó i Germana de Foix.

En el canal de YouTube es poden escoltar els escriptors que han passat per la Biblioteca en l’‘Encontre amb escriptors’ i també es poden recórrer les exposicions temporals que mostren al detall els documents exposats. Per esmentar les exposicions més recents: ‘Equipatge de tornada’ sobre documents dels exiliats valencians i ‘Música en paper’ sobre els fons musicals. També es poden veure representacions teatrals com ‘La Celestina’, ‘Entremeses’ de Cervantes, ‘El gran teatro del mundo’ de Calderón de la Barca o ‘Lletraferida 2.0’. Així mateix, els recitals-homenatges a Miguel Hernández, Joan Fuster o Vicent A. Estellés.

En el tauler de Pinterest es poden contemplar una mostra dels documents gràfics que té la Biblioteca amb taulers temàtics sobre: ‘Cinema a València’, ‘La dona en el gravat’, ‘Modes, usos, treballs i costums’, ‘Cartells de circ’, anuncis publicitaris, ‘La Guerra Civil espanyola’, l’exposició regional, etc.