La 6a Russafart descobreix la intimitat dels artistes

L'aparició de les galeries d'art va tancar les portes dels tallers i els artistes van començar a pintar de portes endins. Entre qui crea una obra i qui la compra hi ha sovint un intermediari ja sigui una galeria, un mercader o una gran superfície comercial. Pocs coneixem la cara de qui ha pintat aquell quadre que tenim a casa i rarament hem vist on i com treballa un artista. Això és el que pretén trencar Russafart, una festival d'art diferent on 60 tallers del barri valencià de Russafa obren les portes perquè pugues entrar fins a la cuina de l'artista. O fins al lavabo. Com en el cas del pintor Miguel Ángel Aranda, qui viu i treballa al mateix lloc, així que en la darrera edició va decidir que el lavabo seria també una de les sales expositives.

El taller de Miguel Ángel Aranda és un dels 60 que estaran oberts a tothom del divendres 1 de juny al diumenge 3. A més de l'obra pròpia, a l'estudi d'Aranda es podrà veure la d'altres artistes com Toyo Mora, La Petite Ilustraton i Raul Dub. Això mateix fan els 28 comerços que serviran de galeries d'altres artistes del barri durant aquest cap de setmana. En total 88 espais plens d'art per tafanejar durant tres dies i entendre les noves tendències valencianes.

“És una oportunitat única per conèixer el treball dels creadors de prop, volem involucrar a la gent en la part bàsica i inicial de l'art, que la producció es vega i es reconega”, explica Rebeka Català, artista del barri i una de les promotores de Russafart. L'experiència no és nova, se celebra en molts barris artístics de ciutats d'arreu del món i a València també ho fan d'altres, però Russafa va ser el pioner a la ciutat i ara, amb la sisena edició, ja estan consolidats. Aranda assegura que en la darrera edició, al 2016, van passar per sa casa vora mil persones. “Sí, açò es torna com a falles”, amolla una veïna en la presentació oficial, a un dels cafés del barri que ja exposa il·lustracions de La Nena Wapa Wapa i Xolaka.

“Els establiments que entren en la ruta d'art han de ser comerços que tot l'any oferisquen art, no val només fer-ho aquests dies, estem reivindicant l'art com a part del barri”, explica Català. Enguany, com a novetat, ofereixen fins i tot la possibilitat de participar en una obra col·lectiva que es durà a terme en l'Escola de Russafa, un antic forn de pa de principis del segle passat reconvertit ara en una escola de música i ball, on també hi haurà concerts, degustacions i artesanies.

“Hi ha una desafecció entre el públic i les galeries o els museus més enllà dels grans –tipus el Louvre–, Russafart vol combatre-ho”, explica Miguel Ángel Aranda i convida a visitar-lo els propers dies al taller número 8 del catàleg amb mapa que es trobarà aquests dies al barri. L'objectiu general és dinamitzar la vida social d'un barri que es va omplir d'artistes quan la degradació de finals de segle passat va abaratir els preus. Ara, mentre algun veïnat els acusa d'encarir la zona, Russafar aposta per una cultura participativa que “refà el vincle entre la gent i els artistes, on les famílies venen a passejar i entren allà on els crida l'atenció” subratlla Aranda.

De moment per la presentació oficial desfilaren artistes, veïnat i comerciants de totes les edats i patrocinadors. Pels qui s'acosten podràn veure els llenços bruts de pintors reconeguts com Javier Calvo, les desconcertants performances de vidre d'Ana Higueras o un gimnàs reconvertit en un espai polivalent d'art on pots trobar un premi literari sota el braç desestimat d'una esculptura com l'Sporting Club Russafa. En total més de 200 artistes de totes les disciplines per descobrir, conèixer o inquirir.