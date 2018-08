Sagunt a Escena presenta ‘Fedra’, protagonitzada per Lolita Flores

El festival Sagunt a Escena presenta aquest cap de setmana, els dies 24 i 25 d’agost, al Teatre Romà la producció ‘Fedra’, un text de Paco Bezerra, produït pel Festival de Mèrida.

L’actriu Lolita Flores protagonitza aquest espectacle, una versió de Paco Bezerra dirigida per Luis Luque sobre l’obra clàssica ‘Fedra’, que parla sobre la llibertat i l’amor per mitjà d’una dona contemporània i combativa que fuig de la tragèdia i s’atreveix a estimar. L’obra es va estrenar el passat 1 d’agost al Teatre Romà de Mèrida.

Lolita estarà acompanyada en escena per Juan Fernández com a Teseu, marit de Fedra; Críspulo Cabezas com a Hipòlit, fillastre de Fedra; Eneko Sagardoy com a Acamant, fill de Fedra i Teseu; i Tina Sáinz com la nodrissa Enone.

L’amor, en molts casos, és sinònim de benaurança i felicitat, però, en altres és també turment i condemna, en especial si t’enamores de qui no deus. Però com actuar quan la raó i el desig entren en conflicte? Què hauria de pesar més? Pensar o sentir?

Aquest és el dilema a què s’enfronta Fedra, un personatge atrapat en les xarxes de la tragèdia, i això l’ha convertida en un personatge un poc inactiu, un personatge que, incapaç de triar, es decideix per la pròpia mort com la millor opció.

En la ‘Fedra’ que veurem a Sagunt, els seus autors han volgut traure el personatge d’aquella letargia per a crear a una dona més combativa i amb menys por, una dona sense culpa, capaç de lluitar pel que vol i que, abans que res, s’atreveix a estimar.

El següent espectacle del festival serà el concert al Teatre Romà de Maria Arnal i Marcel Bagés, amb el títol ‘45 cerebros y un corazón’, el dimarts 28 d’agost a les 22.30 hores.