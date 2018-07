Sagunt a Escena oferirà 26 espectacles, 11 al Teatre Romà i 15 en els diferents espais de l'Off Romà

El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat la 35ª edició del festival Sagunt a Escena acompanyat pel director del festival, Juanvi Luciano; l'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, i la diputada d'Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica de la Diputació de València, Rosa Pérez.

Sagunt a Escena omplirà la capital del Camp de Morvedre amb teatre, dansa, música, circ, espectacles de carrer i diverses activitats durant els mesos de juliol, agost i setembre. Un programa amb un total de 26 espectacles, 11 dels quals es veuran en el Teatre Romà i 15 en els diferents espais de l'Off Romà.

El conseller de Cultura, que ha agraït la participació de tots els coorganitzadors, patrocinadors i col·laboradors del festival, ha declarat que treballar conjuntament amb diferents institucions i empreses "fa possible cada any Sagunt a Escena, que és un privilegi".

Estem aconseguint que el festival ocupe el lloc que li correspon en el panorama escènic dels estius". Així, ha afegit que, amb el festival, "Sagunt es converteix durant els mesos d'estiu en l'epicentre de la cultura l'any que ostenta el títol de 'Capital cultural valenciana'.

"D'aquesta manera", ha prosseguit Marzá, "ofereix a la ciutadania l'oportunitat de gaudir de grans espectacles de teatre clàssic amb importants noms de l'escena, entre els quals hi ha produccions valencianes i en valencià".

Juanvi Luciano ha explicat que els diferents espectacles del Teatre Romà "giren al voltant de noms propis de l'antiguitat clàssica, noms que donen origen als mites del teatre clàssic".

Ampliació d'espais

Una de les principals novetats de l'edició de 2018 és l'ampliació dels espais de l'Off Romà de 5 a 8. Així, als ja tradicionals, com el Centre cultural Mario Monreal, la Glorieta, la pujada al castell de Sagunt, el casino vell del Port de Sagunt i el centre cívic del Port de Sagunt, se sumen el Museu Arqueològic de Sagunt, la Casa de Cultura del Port de Sagunt i la plaça dels Pescadors de Canet d'en Berenguer.

El conseller ha assegurat que Sagunt a Escena també pretén consolidar-se en el nombre d'espectadors. "El festival vol atraure nous públics, més enllà de la comarca. Les bones comunicacions de Sagunt amb la costa, amb Castelló i amb València faciliten que un públic divers assistisca a les representacions. Tot això sense oblidar els turistes culturals que visiten el territori valencià durant l'estiu".

"A més, comptem amb una gran participació de col·lectius i entitats tant de la ciutat de Sagunt com de la comarca del Camp de Morvedre, que senten el festival com a propi", ha manifestat el director del festival. "La comarca rep un important impacte econòmic durant els dies de l'esdeveniment, tant el sector turístic i de restauració, com altres empreses de so, il·luminació o de transport", ha detallat Luciano.

Les entrades anticipades per als diferents espectacles estaran a la venda amb un 25% de descompte fins al 29 de juliol i també hi haurà promocions per a grups. "Treballem amb preus molt assequibles, les entrades més cares del Teatre Romà són de 24 euros, en comparació, per exemple, amb altres festivals de referència com el de Mèrida, que estan entorn dels 65 euros. Una obra com Filoctetes, que forma part del Festival de Mèrida i que nosaltres hem programat ací, és molt més accessible en Sagunt a Escena gràcies al treball que des de Cultura de la Generalitat es fa per la democratització cultural", ha explicat Juanvi Luciano.

Programació per a escalfar motors

El Port de Sagunt acollirà la programació prèvia del festival del 25 al 29 de juliol. Durant els dos primers dies, els espectacles de carrer seran els protagonistes, amb un muntatge del Circ Gran Fele i una obra de la companyia de circ balear 'A tir fix'.

L'obra de la companyia Passió per Sagunt La ciutat factoria es podrà veure del 27 al 29 de juliol en la casa de la cultura i tracta la història del port i la siderúrgia.



També destaca el seminari "Directores davant dels clàssics", que se celebrarà els dies 27 i 28, en el qual 12 dones vinculades a les arts escèniques reflexionaran en tres taules redones sobre l'adaptació de figures mítiques i literàries a l'espai escènic.

Es tracta d'un seminari que pretén reunir la visió artística amb l'acadèmica i que comptarà amb noms com els de Carmen Portaceli, Magüi Mira o Inma Sancho, entre altres.

El festival s'inaugurarà de forma oficial el 31 de juliol en el context de l'Off Romà i en la Glorieta de Sagunt tindrà lloc l'espectacle de carrer Aigua, coproduit pe l'IVC. Es tracta d'un muntatge que serà itinerant, ja que es podrà veure a Canet d'en Berenguer el 9 d'agost, dins de la programació del festival, i també en l'altra localitat que ostenta el títol de Capital Cultural Valenciana el 2018, Potries.

D'altra banda també s'inaugurarà l'exposició exterior pel carrer de la pujada al castell del col·lectiu La Tira de Dones, amb el títol El jardí de les delícies, on es fa un homenatge al Bosco, i es podrà gaudir de la música cubana de Pancho Amado i el Cabildo del Son.

'Antígona' per a la inauguració

El Teatre Romà inaugurarà la programació l'1 d'agost amb Antígona, coproducció de l'Institut Valencià de Cultura i la companyia il·licitana La Ferroviària, amb Enric Juezas i Eloísa Azorín.

Entre els 11 espectacles programats al Teatre Romà de Sagunt, destaquen tres grans produccions de teatre clàssic, que també es veuran en els altres dos grans festivals escènics d'àmbit estatal, el Festival Grec de Barcelona i el Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida. Es tracta de Filotectes, amb Pedro Casablanc, Pepe Viyuela i Félix Gómez, que es representarà el 3 i el 4 d'agost; L'Amazones, interpretada per Silvia Abascal, Loles León i Olivia Molina, programada per al 17 i 18 d'agost, i Fedra, representada per Lolita Flores, Juan Fernández i Tina Sáiz.

El 2 de setembre s'estrenarà la versió en valencià de l'obra Èdip, produïda pel Teatre Romea, i serà l'encarregada de tancar la programació de Sagunt a Escena.

L'Off Romà

En els diferents espais de l'Off Romà es podran veure un total de 15 espectacles. Així, el centre cultural Mario Monreal, que oferirà una programació íntegrament de producció valenciana, oferirà espectacles com una versió de titelles de La Celestina, a càrrec de la companyia valenciana Bambalina Teatre Practicable (8 d'agost), última guanyadora del Premi Max al millor espectacle infantil per Kiti-Kraft.

També es representaran l'obra sobre les migracions Els convidats, del Col·lectiu Fracassades (15 d'agost); Classe, de Teatrencompanyia i La Medusa, o Què va passar amb Michael Jackson?, una obra sobre la fama en l'era digital de la companyia La Tata Calba.



El Festival Internacional del Cant de les Mines portarà al casino vell del Port de Sagunt alguns dels guanyadors de l'edició del 2018, que se celebra la primera setmana d'agost en el municipi de la Unió, a Múrcia. Un espectacle molt especial, ja que hi ha un fort arrelament entre Sagunt i aquesta localitat murciana.

Els espectacles de circ es donaran cita en la pujada al castell de Sagunt amb l'obra Ovvio, de la companyia italiana Kolektiv Lapse Cirk; Mira't, de Circ Pànic, que ens parla de la condició humana a través de les acrobàcies, i Wake App, dels granadins Zen del Sur, que combina dansa, percussió i acrobàcies.

Sagunt Menut

En aquesta edició, per primera vegada, la Generalitat ofereix el servei Sagunt Menut, una iniciativa que facilita que els pares i mares assistisquen a les representacions teatrals de Sagunt a Escena, mentre els xiquets i les xiquetes gaudeixen d'una activitat didàctica.

Sagunt Menut es duu a terme en el Museu Arqueològic de Sagunt, de 9.30 a 1.00 hores, coincidint amb les representacions del 3, 4, 17, 18, 24 i 25 d'agost.

L'activitat està dirigida a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys i es podrà reservar en el moment de comprar les entrades als espectacles fins a completar l'aforament (20 places per sessió).