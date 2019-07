Sagunt a Escena celebra la 36a edició amb 32 espectacles de teatre, dansa, música i molt més

Sagunt a Escena omplirà la capital del Camp de Morvedre de teatre, dansa, música, circ, espectacles de carrer i diverses activitats durant els mesos de juliol, agost i setembre; un programa amb un total de 32 espectacles, 10 dels quals es veuran en el Teatre Romà i 22 en els diferents espais de l'Off Romà.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha presentat aquest dimecres la 36a edició del festival Sagunt a Escena acompanyada per l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el director del festival, Juan Vicente Martínez Luciano; els responsables de l'Institut Valencià de Cultura i diversos representants d'institucions i entitats col·laboradores del festival.

La secretària autonòmica de Cultura ha agraït la participació de tots els coorganitzadors, patrocinadors i col·laboradors del festival i ha explicat que “augment de pressupost, qualitat de programació i preus assequibles són característiques irrenunciables per a definir Sagunt a Escena”. “Aquesta edició mostra un equilibri perfecte de produccions internacionals, estatals i valencianes en el Teatre Romà”, afig Tamarit.

Destaca també l'ampliació de la programació de l'Off Romà i la consolidació de Menuts a Escena, amb activitats paral·leles per als xiquets i xiquetes mentre els seus pares i mares assisteixen a representacions de la programació per a adults.

Cada edició de Sagunt a Escena, han explicat, suposa “pujar un escaló més en la qualitat d'un festival de les seues característiques amb una peculiaritat: des que arranca el festival tots els dies hi ha alguna activitat programada”.

El pressupost global de Sagunt a Escena 2019 ha augmentat aproximadament un 11% respecte a l'edició passada.

El director del festival, Juan Vicente Martínez Luciano, ha comentat: “La clau d'optimització pressupostària la conjuguem amb la democratització cultural amb uns preus d'entrades molt més assequibles que en qualsevol altre festival d'aquesta envergadura”.

En aquest sentit, les entrades més cares del Teatre Romà són de 24 euros, en comparació amb altres festivals de referència en què estan entorn dels 65 euros.

Les entrades anticipades per als diferents espectacles estaran a la venda amb un 25% de descompte fins al 25 de juliol i també hi haurà promocions per a grups. Tota la informació sobre venda d'entrades es pot consultar en la pàgina web del festival.

Activitats per a calfar motors

El Port de Sagunt acollirà una funció prèvia del festival el 24 de juliol, amb l'espectacle de carrer Más allá del zaguán, de la companyia Voluta Circ, als jardins de l'Antic Sanatori.

El festival s'inaugurarà de manera oficial el 25 de juliol en el context de l'Off Romà. En la Glorieta de Sagunt tindrà lloc l'espectacle de carrer Memphis Rock & Cirk, de la companyia La Finestra Nou Circ.

Serà també el moment per a inaugurar l'exposició exterior pel carrer de la pujada al castell del col·lectiu La Tira de Dones, amb el títol Somnis d’una nit d’estiu, que es podrà gaudir durant tot el festival, i es conclourà la jornada inaugural amb la música de Luis Sanz amb el seu concert Notes a la ciutat.

10 propostes al Teatre Romà

El Teatre Romà obrirà la programació el 26 de juliol amb Somni, una coproducció de l'Institut Valencià de Cultura basada en El somni d'una nit d'estiu, de William Shakespeare, amb dramatúrgia de Núria Vizcarro i direcció de Juan Carrillo.

Entre els 10 espectacles programats en el Teatre Romà de Sagunt, hi destaquen dues grans produccions de teatre clàssic, que també es veuran en els altres dos grans festivals escènics d'àmbit estatal. Es tracta de Viejo amigo Cicerón, amb Josep Maria Pou i dirigit per Mario Gas, que es representarà els dies 8 i 9 d'agost; i Divinas palabras, de Valle-Inclán, amb María Adánez, dirigida per José Carlos Plaza, que es podrà veure els dies 24 i 25 d'agost.

Altres espectacles d'interés amb segell internacional són el Ballet Nacional Sodre de l'Uruguai, dirigit per Igor Yebra, que porta a Sagunt El Quijote del Plata amb coreografia de Blanca Li, el 6 d'agost, en una de les poques parades de la seua gira en l'àmbit estatal; o l'espectacle Passion de la companyia japonesa Yamato The Drummers of Japan, que estaran en el Teatre Romà l'11 d'agost.

La música també té una gran presència en l'escenari principal de Sagunt a Escena. El 20 d'agost el Teatre Romà acull Mira si hem corregut terres, un projecte musical de Carles Dénia i Spanish Brass que combina cançons tradicionals del folklore valencià i temes contemporanis molt populars de la Gossa Sorda, Raimon o Joan Manuel Serrat.

El grup revelació Mastodonte, encapçalat per l'actor i cantant Asier Etxeandia, també pujarà amb el seu concert Anatomía de un éxodo el dijous 22 d'agost.

El 31 d'agost serà l'estrena absoluta de la versió de la Companyia Flamenco Sinfònico Óscar de Manuel de l'òpera Carmen, que serà l'encarregada de tancar la programació de Sagunt a Escena al Teatre Romà.

L'Off Romà: 22 espectacles

En els vuit espais de l'Off Romà s'ha programat un total de 22 espectacles, set més que en l'anterior edició. El Centre Cultural Mario Monreal acull una programació íntegrament de producció valenciana.

Es podran veure espectacles com l'estrena d'una versió de titelles de Hamlet, a càrrec de la companyia Bambalina Teatre Practicable, dirigida per Jaume Policarpo, el 7 d'agost. Policarpo va rebre el premi al millor director en els passats Premis de les Arts Escèniques Valencianes organitzats per Cultura de la Generalitat.

També es representaran en el Mario Monreal Lazarillo, el hambriento de Teatro de la Resistencia, el 14 d'agost; SHHHH!, de la companyia La Intensa, el 21 d'agost; i Instruccions per a no tenir por de la pastora, de la companyia La Ravalera, el 28 d'agost, espectacle que va estar nominat als passats Premis Max.

El Festival Internacional del Cante de las Minas portarà al Casino Vell del Port de Sagunt alguns dels guanyadors de l'edició 2019, que se celebra la primera setmana d'agost en el municipi de La Unión, a Múrcia. Un espectacle molt especial, ja que hi ha un fort arrelament entre Sagunt i aquesta localitat murciana.

Els millors espectacles de circ es donaran cita en el Centre Cívic del Port de Sagunt amb les companyies Voluta Circo i Teatro nelle Foglie.

Així mateix, en la pujada al castell de Sagunt se celebrarà el Festival Ressona, que omplirà de música les nits de Sagunt.

‘Menuts a Escena’

En aquesta edició, la Conselleria de Cultura de la Generalitat també ofereix el servei Menuts a Escena, una iniciativa que facilita que els pares i mares assistisquen a les representacions teatrals de Sagunt a Escena, mentre els xiquets i xiquetes gaudeixen d'una activitat didàctica.

Menuts a Escena es duu a terme en el Museu Arqueològic de Sagunt, de 9.30 a 1.00 hores, coincidint amb les representacions dels dies 6, 8, 9, 24 i 25 d'agost.

L'activitat està dirigida a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys i es podrà reservar en el moment de comprar les entrades per als espectacles fins a completar l'aforament, de 20 places per sessió.