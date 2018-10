Sala L’Horta arranca temporada amb una adaptació per a xiquets de temes d’Al Tall

Sala L’Horta, el teatre impulsat per la companyia valenciana L’Horta Teatre, inaugura la seua XXIII temporada amb una festa amb protagonisme de la música, la fantasia i les rialles. El proper diumenge 28 d’octubre, a les 17h els exteriors del teatre situat a Castellar seran l’escenari per al concert gratuït de la formació valenciana ‘Marcel el Marcià’. Un espectacle on l’adaptació per xiquets de temes d’Al Tall permet acostar-se a la tradició musical valenciana des de la mirada curiosa i divertida d’un habitant d’altre planeta, que arriba a la Terra i topa amb el cançoner de la mítica banda.

El clown català Marcel Gros presentarà a les 18.30 hores l’espectacle Universari, on les vocals serveixen com a punt de partida per a retratar i parodiar el món de l’espectacle i l’espectacle del món. Manipulació d’objectes, màgia, mim, malabarisme i música es barregen al treball d’este pallasso amb quasi 40 anys sobre les taules i nombrosos reconeixements.

Després de la funció, Sala L’Horta convida a un berenar popular per a tancar la festa que obri una temporada marcada, majoritàriament, per la programació per a xiquets i xiquetes. “L’any passat vàrem celebrar per primera vegada l’alçada del teló i va ser una experiència que ens va sorprendre inclús a nosaltres. Els veïns de Castellar s’acostaren, molts vingueren de la capital i creguem la gent s’ho va passar molt bé”, comenta Alfred Picó, director del teatre, “és una manera de reforçar els vincles amb els qui ja ens coneixen i d’obrir-se als pares i xiquets que encara no han passat per la sala”.

Al llarg de 23 anys, l’espai de Sala L’Horta ha canviat poc, només algunes millores estructurals. Però sí han evolucionat els espectacles que es mostren al seu escenari i els espectadors que seuen al pati de butaques. “Cada volta ens arriben públics més menuts, les funcions per a bebès s’omplen mentre que costa més atraure als espectadors partir dels 8 anys”, assenyala Picó. Pel que fa a les famílies i professors actuals, “estan més convençuts que mai que l’experiència teatral és una forma imprescindible d’oci, cultura i formació per als xiquets”, assegura el director de Sala L’Horta, que troba menys diferències als espectacles: “ara s’incorpora tecnologia, hi ha nous registres... però la clau per a captivar al públic encara és una bona història. L’essència del bon teatre no canvia”.

Un teatre per descobrir

Vora 300.000 espectadors han passat per la Sala L’Horta des que va obrir les seues portes l’any 1995. Malgrat que compta amb 281 localitats i una mitjana de quasi 2 funcions per setmana cada temporada, encara és un espai a descobrir per a molts. El teatre ofereix funcions obertes al públic familiar els diumenges, amb periodicitat quinzenal. L’11 de novembre la formació valenciana Pot de Plom aportarà la seua particular versió de contes i rondalles a Les noves historietes medievals. Els catalans Fes-t’ho Com Vullguis faran doble sessió el 25 de novembre de Mans, un espectacle per a bebès on empren el llenguatge corporal i la llum per a guiar un viatge sensorial. I la companyia impulsora de la sala participa a les funcions familiars amb dos passes diàries de la seua darrera producció, Horta, el 2 i 16 de desembre. “Al 2019 continuarem amb més propostes per a xiquets, però també per a adults”, avança el director del teatre en referència a la dècima edició de Som_riure, un festival dedicat a l’humor i a la comèdia amb un punt de crítica social.

Junt amb aquesta línia de programació oberta el públic, la sala acull a una mitjana de 15.000 escolars que anualment gaudeixen d’una campanya amb funcions concertades amb centres educatius de tota la província.

Des de novembre fins a maig, formacions valencianes i nacionals s’integren a una selecció de peces que contempla totes les franges d’edat, tant els bebès, com els espectadors de 3 a 5 anys (un dels seus forts), o els estudiants de primària i ESO. “Un dels nostres principis a l’hora de dissenyar l’oferta teatral per a xiquets és que les peces, a més de qualitat, tinguen valors, ajuden als espectadors a comprendre millor el seu entorn i les emocions que hauran de descobrir al llarg de la vida”, comenta Picó.

Nou propostes formen part de la campanya escolar d’enguany. Pel que fa a les companyies vingudes de fora de la Comunitat, els balears Iguana Teatre aporten Hannah dels tres països (19-23 novembre), un retrat del fenomen de l’emigració amb la diversitat de causes i formes que el conformen. D’ Igualada arriba la companyia Farrés Brothers i Cia amb El silenci d’Hamelin (28 gener - 8 febrer), una revisió del conte clàssic El flautista d’Hamelin, incloent a un nou personatge que transforma el punt de vista de tota la historia: una xiqueta sorda.

Del territori valencià es podran vore set espectacles. Pot de Plom forma part també d’esta vessant de la programació amb Les noves historietes medievals (5-16 novembre). Amores Grup de Percussió oferirà el concert didàctic Mamma Àfrica (18-22 febrer). Mentre que Els Indecents porten un monòleg sobre gènere per a adolescents, protagonitzat per un àrbitre de futbol femení: Xiquetes que no tenim ni puta idea, de (11 -15 febrer). Bambalina representarà Kiti Kraft (25 febrer – 1 de març), Premi Max 2018 al Millor Espectacle Familiar, un delicat espectacle de titelles sobre l’amor i les relacions personals. Per últim, la formació La Monda Lironda ofereix la peca per a bebès La mar de vida (6-10 maig), una aventura al fons marí.

La companyia resident i impulsora de la sala, L’Horta Teatre, programa Lil·liput (4 març – 12 d’abril), la recreació amb ajuda de la música d’un particular món diminut, molt especial i que, en molts aspectes, és reflex del nostre. També farà funcions del seu nou espectacle, Horta (26 novembre – 21 desembre i 7-25 gener), una proposta participativa i de caràcter costumista que estrenen oficialment el proper 10 de novembre.

“Tant a les representacions per a escolars com a les obertes al públic general, tractem d’incloure la diversitat de disciplines i llenguatges de què disposen a dia de hui les arts escèniques: el teatre, la música, el circ, els titelles... Amés, tot i que hi ha funcions en castellà o inclús en angles, volem afavorir la normalització, difusió i ús del valencià a traves de la nostra programació”, afirma Picó, qui admet una preferència per les d’obres d’autors contemporanis amb l’objectiu de donar visibilitat a les noves creacions dramàtiques.