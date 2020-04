‘Sempre teua a casa”, el portal lúdic i en valencià per a viure la Pasqua des de casa

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha reactivat el portal ‘Sempre Teua. La teua llengua’ amb l’objectiu de entretindre a la societat de manera educativa i lúdica i en valencià. La proposta inclou in conjunt de vídeos de “youtubers” explicant idees d’activitats dinàmiques que es poden practicar a casa amb materials quotidians.

En l’estrena de #SempreTeuaACasa els més menuts de la casa podran aprendre a construir titelles amb el marionetista Edu Borja, aprendre a dibuixar i pintar amb l’artista Amparo Saera o jugar amb materials reciclats amb el ‘youtuber’ Aitor Muñoz.

Per a aquells un poc més majors, en cas que els agrade escriure i el món dels llibres, podran compondre un rap amb Alfons Pérez, escriure poemes amb Santi López o reflexionar sobre les noves formes de lectura que ofereix la tecnologia amb Aina Monferrer.

D’altra banda, els xiquets i xiquetes que tinguen vocació per a l’espectacle i el món de la interpretació trobaran al seu abast els vídeos sobre teatre i música de Nina Baifer o els vídeos sobre dansa tradicional valenciana de Laura Cuber.

Per als amants dels videojocs, Susana Pérez explicarà els valors educatius que hi ha darrere del popular joc ‘Minecraft’ i els beneficis psicosocials de jugar-hi. Per últim, l’economista Joanra Sanchis introduirà els joves en conceptes d’economia domèstica que els seran molt útils per al seu dia a dia.

Dolços tradicionals, passo per passo

Des del forn Terra de Pa ens mostren el procés d'elaboració d'una mona de Pasqua i ens expliquen els passos a seguir per a fer les nostres mones a casa, des dels ingredients que necessitem fins el moment de traure-les del forn acabades de coure.

El portal de vídeos també compta amb la proposta de Natàlia, una jove aficionada a la cuina, que ens ensenya a preparar la monjàvena, també coneguda com a almoixàvena o monjavina, un dolç tradicional de canella típic de Pasqua a les comarques de La Costera i La Vall d'Albaida. Una recepta senzilla per a gaudir en família durant les vacances.

Tots els vídeos estan disponibles amb l’etiqueta #SempreTeuaACasa en la plataforma Youtube, en quèquedaran allotjats per a lliure consulta dins dels canals respectius dels creadors.

Molts dels creadors i creadores que han accedit a participar en #SempreTeuaACasa estan vinculats a la revista digital ‘Valentubers’ (https://valentubers.com/), creada en 2019 per la periodista Rosella Espinós inicialment com a treball per a la universitat, i que finalment ha esdevingut un punt de trobada per a tots aquells ‘youtubers’ que fan vídeos en valencià i un altaveu per a organitzar accions com a col·lectiu.