Serenates conclou amb tres concerts gratuïts inclosos al festival Polirítmia

El festival Serenates, organitzat per La Universitat de València i l'Institut Valencià de Cultura, acaba la seua edició de 2019 aquest cap de setmana amb tres concerts que formen part del festival Polirítmia. Els concerts són gratuïts i es celebraran a la plaça del Patriarca de València.

El primer concert, el divendres 5 a les 21.30 hores, serà el d’Eliseo Parra y Las piojascen costura. Eliseo Parra comença la seua trajectòria a Barcelona als circuits de jazz i col·labora també amb autors de la nova cançó, En 1983 s'estableix a Madrid i comença a investigar sobre la música tradicional castellana. Funda el grup Mosaico i grava amb ell dos discos. El primer d'ells és un homenatge al repertori del folklorista castellà Agapito Marazuela, i el segon un disc de composicions pròpies d'inspiració tradicional.

A més de com a intèrpret, Eliseo Parra ha realitzat treball etnològic de camp del qual han nascut diversos llibres.

Finalment, ressaltar la seua labor docent com a professor de percussió i cant tradicional. El grup d’estudiants es va batejar com ‘Piojas en costura’ i formen part d'ell mestres, infermeres, metgesses, funcionàries, estudiants, jovenetes, jubilades... i fins i tot músics. El concert mostra aquest treball i és un agraïment a aquests alumnes que mostren com la tradició musical es perpetua entre la gent comuna, fora dels escenaris, fora del negoci de l'art, amb la gent del poble.

El segon dels concerts, el dissabte 6 a les 20 hores, de títol ‘De banda a banda del Mediterrani’ uneix a Pep Gimeno Botifarra i Ahmed Touzani, el primer amb veu i percussió i el segon amb la veu i el violí.

Ja fa uns quants anys que el músic marroquí Ahmed Touzani (nascut a Tànger) va arribar al Genovés, carregat amb el seu violí, el seu llaüt, la seua veu i el domini de la música popular del seu país. Ara, després que ell i Pep Gimeno Botifarra entraren en contacte, i fruit d'un temps de treball i de coneixement dels respectius repertoris, ofereixen ‘De banda a banda del Mediterrani’, un espectacle per descobrir les increïbles similituds entre la música de les ribes nord i sud del Mediterrani.

El tercer i últim concert del festival serà diumenge 7, a les 21.30 hores, sota el títol ‘Sis veus: Els dies i les dones’.

Els dies i les dones és el segon projecte del grup Sis Veus, una formació integrada per Eva Dénia, Maribel Crespo, Merxe Martínez, Patxi Ferrer, M. Amparo Hurtado, i Lola Ledesma, totes elles valencianes, procedents de diferents camps de la música, però especialment de la música tradicional valenciana.

‘Els dies i les dones’ és un projecte on la música tradicional i la poesia tornen a trobar-se. Peces populars arranjades per a l’ocasió amb textos molt acurats que les actualitzen, juntament amb temes originals d'inspiració tradicional. Tot al servei d'una història que situa la dona en les diferents etapes del cicle de la vida. Els poemes de Lola Andrés entrellacen les cançons i estructuren el conjunt.

El festival Serenates ha celebrat enguany el seu 32 aniversari amb 14 nits de concerts de diferents estils.