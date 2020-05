‘Somni’ de Shakespeare o ‘Il trovatore’ de Verdi, novetats del canal ‘Quedat a Casa’

L’Institut Valencià de Cultura renova aquesta setmana l’oferta del canal #QuedatACasa amb una proposta molt especial. Després de l’‘Ave verum corpus’, de Wolfgang Amadeus Mozart, el Cor de la Generalitat s’acosta a un altre dels pilars fonamentals del seu repertori i activitat, la lírica.

En aquesta ocasió l’agrupació musical ens presenta el cor de gitanos ‘Vedi le fosche’, de l’òpera ‘Il trovatore’, de Giuseppe Verdi, amb el qual canten “a la força, al coratge i a la il·lusió d’estar cada vegada més prop de tornar a presentar-se davant del seu públic”.

Algunes imatges del vídeo corresponen a actuacions dels últims anys del Cor de la Generalitat Valenciana al Palau de les Arts de València. Altres han sigut realitzades des dels domicilis de la plantilla del Cor, dirigida pel seu director, Francisco Perales, amb la coordinació tècnica del director assistent, Jordi Blanch, i acompanyada al piano per Francisco Hervás.

Completa l’oferta musical la interpretació per part de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, sota la direcció de Pablo Rus Broseta, de la simfonia número 3 en si bemoll major ‘op.’ 55 ‘Eroica’, de Ludwig van Beethoven, en l’any que es compleixen els 250 anys del seu naixement. L’enregistrament correspon al concert oferit a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló el 25 d’abril de 2019.

Teatre, dansa i més curtmetratges

En l’apartat d’arts escèniques, la novetat és la producció de l’Institut Valencià de Cultura ‘Somni’, escrita per Núria Vizcarro i dirigida per Juan Carrillo, que es va estrenar el maig de 2019 al Teatre Principal de Castelló.

‘El somni d’una nit d’estiu’ de Shakespeare és la base per a aquesta adaptació lliure que porta els personatges cap a una nit màgica de festa sota l’encís d’una gran lluna roja, al costat d’unes fàbriques i en una ciutat que comença a donar l’esquena a la mar, el Castelló de final dels anys seixanta.

En l’apartat d’arts escèniques, es manté en l’oferta d’aquesta setmana per la celebració del Dia Mundial de la Dansa, el 29 d’abril, el documental ‘Dansem’, realitzat per la videoartista Gema Iglesias i que mostra el desenvolupament del projecte didàctic de l’espai La Granja de l’IVC.

En ‘Dansem’, els coreògrafs Ramón Baeza i Idoya Rossi van treballar al llarg del curs 18/19 amb un centenar d’alumnes de 4t d’ESO dels IES Vicent Andrés Estellés i Comarcal de Burjassot, i els seus respectius professors, en un procés de descobriment del cos i del moviment que va culminar en una mostra del treball realitzat en la clausura del Festival Dansa València 2019.

I en el web de l’IVC també es pot trobar el vídeo documental que l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) ha realitzat per a celebrar el Dia Mundial de la Dansa, que es va presentar ahir 29 d’abril.

En l’apartat audiovisual, tornem amb la festa del curt a casa, que, amb el títol ‘Fenòmens estranys’, agrupa quatre curts units per aquesta temàtica en els quals de vegades passen coses que no tenen una explicació clara, com ara visitants de fora del planeta en ‘El ataque de los robots de Nebulosa-5’, de Chema García Ibarra, presències inquietants en ‘El invernadero’, de Ramón Alòs, atacs misteriosos en ‘El ladrón de caras’, de Jaime Maestro, i viatges a llocs més llunyans de l’habitual en ‘Voluntario’, de Javier Marco.

Completa la nova oferta audiovisual un film de l’arxiu fílmic de la Filmoteca de l’IVC que, per tal d’establir un diàleg amb la celebració aquesta setmana del Dia Internacional de la Dansa, proposa per al canal #QuedatACasa ‘Pasionaria’ (Joan Maria Codina, 1915), protagonitzada per la ballarina i actriu Carmen Tórtola Valencia.

Aquest film es tracta d’una rara joia cinematogràfica, ja que l’artista només es va posar enfront de les càmeres en una altra ocasió per a interpretar ‘Pacto de lágrimas’. En ‘Pasionaria’, Tórtola encarna una ballarina que triomfa als escenaris malgrat les circumstàncies adverses de la seua vida personal. La còpia recuperada per la Filmoteca valenciana està incompleta, però encara podem apreciar el talent com a actriu i l’originalitat i inspiració de les creacions d’aquesta pionera de la dansa.