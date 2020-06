El TEM i el Teatre La Estrella reprenen l'activitat amb l'emblemàtic Festival de Titelles

Després de la posada en marxa de La Mutant la passada setmana, el Teatre El Musical aterrarà dins l’anomenada “nova normalitat” el proper divendres 3 de juliol, de la mà d'una de les cites més representatives de la sala en els últims anys: el Festival de Titelles. Tal com ha informat el teatre del Cabanyal, l'aforament màxim previst serà de prop del 70% i en tot moment s'aplicaran els protocols de seguretat sanitària.

Fruit de la col·laboració entre l'espai del Cabanyal-Canyamelar i el Teatre La Estrella, el certamen arriba a la tercera entrega amb una programació dividida en dos caps de setmana (del 3 al 5 de juliol i de 10 al 12), fet que suposa triplicar el nombre de dies respecte a l'edició inaugural de 2018.

La regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha destacat que "aquests dies passaran algunes de les companyies de titelles i teatre infantil més importants de la Comunitat Valenciana, així com formacions de referència en el panorama internacional". Les diferents representacions es repartiran entre El Musical i el Teatre La Estrella -ubicat també al barri mariner de València-. El TEM acull les obres de Kiti Kraft (divendres 3, 19 h.), un emotiu viatge de la mà d'un titellaire i les seues creacions amb el segell de Bambalina Titelles; Rob (4 de juliol, 19 h.), una revisió del mite de Robinson Crusoe de la mà de Teatre de L'Abast i Zero en Conducta; La terra dels babaus (divendres 10, 19 h.), la història d'autodescobriment d'un titella a càrrec de la companyia El Ball de Sant Vito; i El titiritero (11 de juliol, 19 h.), la visió de Bululú Théâtre de la vida i els records d'un fabricant de titelles.



Les funcions de Teatre La Estrella començaran el 5 de juliol amb Los músicos de Bremen, la reconstrucció en clau de titellaire del famós conte dels Germans Grimm que la veterana companyia (també al capdavant de la sala situada al Carrer dels Àngels) ha preparat per a l'ocasió. Una setmana després, el 12 de juliol, Edu Borja presentarà en Geronto Show a uns divertits ancians amb unes sorprenents aptituds artístiques. Tots dos espectacles es representaran en horari matinal, a les 12 del migdia.

Maite Miralles, fundadora de La Estrella i una de les impulsores del projecte, celebra que el 2020 el festival es puga realitzar tot i la recent crisi sanitària: "Les dues edicions anteriors van servir per celebrar el final de temporada dels dos teatres de barri, i aquest any el que volem és commemorar amb esperança i emoció la reobertura de l'activitat teatral. Esperem que el públic acudisca i ens acompanye, transmetent el seu suport i afecte com en edicions anteriors, o encara més".