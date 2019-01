El Teatre Principal de Castelló creix un 130% en nombre d’espectadors i un 352% en abonaments

L’Institut Valencià de Cultura a Castelló ha incrementat un 40,7 % el nombre d’espectadors que han assistit a algun espectacle d’arts escèniques o de música al Teatre Principal i a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló en el primer trimestre de la temporada 2018-2019 (octubre-desembre) respecte al mateix període de la temporada anterior.

Segons ha informat el IVC, en el balanç d’inici de temporada el Teatre Principal ha arribat als 6.667 espectadors, fet que suposa un increment de 130% respecte als primers tres mesos de l’anterior. Una tendència ascendent que també s’ha vist reflectida en la venda d’abonaments, que creix un 352 % respecte al primer trimestre de la temporada 2017-2018.

El Teatre Principal de Castelló ha continuat aquesta temporada amb una programació regular que ha portat a la capital de la Plana produccions de gran prestigi i grans figures de l’escena estatal i valenciana, com ara Adiós Arturo de la companyia La Cubana, Èdip del Teatre Romea de Barcelona, Un Tercer Lugar del Teatro Español i actors i actrius com Nora Navas, Irene Escolar, Ginés García Millán, Susi Sánchez o Natalia Verbeke.

Pel que fa a l’Auditori de Castelló, destaca l’increment d’espectadors de vora el 14 % que han tingut els concerts que s’inclouen en l’abonament de tardor en aquest inici de temporada, i que, en total, arriben ja als 3.608 espectadors en els mesos d’octubre, novembre i desembre.

El cicle d’abonament de tardor està dedicat a la música clàssica en tots els seus vessants. En el primer trimestre de la temporada hem pogut gaudir de formacions com l’Orquestra de València, el Cor de la Generalitat, la Jove Orquestra Simfònica de Castelló, Airoso Barroco, l’Orquesta de Cambra Eslovaca, el Josep Suk Piano Trio, l’ensemble Il Giardino Armonico o intèrprets com Sandra Fernández i Aurelio Viribay.

En la part museística, el Museu de Belles Arts de Castelló i l’Espai d’Art Contemporani sumen més de 10.500 visitants en els tres primers mesos de la temporada, i incrementen les dades d’assistència en un 12,6 % respecte a la temporada anterior.

Destaquen les dades del Museu de Belles Arts de Castelló, que incrementa els seus visitants en un 92 % en el primer trimestre de la temporada 2018 - 2019, i ja arriba als 7.806 visitants. Entre les exposicions que s’han dut a terme en aquest espai, destaquen la mostra monogràfica dedicada al retratista alacantí Vicent Rodés i Aries i Museus en diàleg. Mirades diferents, una col·laboració entre el Museu de Belles Arts i el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC) de Vilafamés.

Per la seua banda, l’Espai d’Art Contemporani aconsegueix els 2.884 visitants en el primer trimestre de la temporada amb l’exposició Te toca a ti com a protagonista. Una mostra, comissariada per la castellonenca Laura Vallés, que ha sigut concebuda especialment per a l’EACC i que reflexiona sobre els processos, la reciprocitat i la correspondència en la pràctica artística contemporània.