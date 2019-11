Teatre, performances, concerts i Djs, en la festa d’aniversari del TEM

El Teatre El Musical compleix quatre anys de l’etapa que va encetar al 2015, quan l’Ajuntament de València va recuperar la seua gestió, i per a celebrar-lo han preparat una festa d’aniversari des de les 11.30 hores del matí fins a la 1.00 de la nit amb la participació de diferents DJs.

La formació valenciana Vistants obri la jornada amb Pluja de paraules, un espectacle de teatre de carrer que donarà a conèixer al públic i vianants la història del TEM.

A partir de les 12 hi fins a les 20:30h, la programació passa a l’interior del TEM amb entrada gratuïta, fins a completar aforament. La primera proposta tindrà lloc al hall del Teatre El Musical, l’artista performatiu Vicente Arlandis posarà a prova els límits de la relació del cos amb el seu voltant en El esfuerzo constante de ganarse la vida.

A les 12:40 h li dona el relleu al hall del TEM el poeta sonor Jesús Ge amb Yo no he dicho eso. Les bases del Dadaisme, Sorollisme o Futurisme despunten a este espectacle de ‘polipoesía’, que juga amb la fonètica de les paraules per a crear nous significats.

Abandonant el hall per a donar protagonisme a altres espais que són menys coneguts, com ara els camerinos o les sales d’assaig, els integrants de Diàleg Obert mostraran el treball realitzat pels integrants dels tallers d’especialització per a artistes que acull el TEM. Els artistes Lorena Izquierdo i Mario Montoya coordinen un ensenyament, amb la col·laboració de destacats noms de l’art contemporani europeu, què toca diferents disciplines, com ara la performance o l’experimentació musical. A les 13:10 hes podran vore diversos treballs realitzats dins d’esta faceta formativa del Teatre El Musical.

A més, durant tot el matí, els corredors del centre tindran un habitant especial, l’artista sonor Martí Guillem amb intervencions periòdiques de su experimentació Vibrasó des de les 12h a les 14h.

Música en viu i teatre performatiu

Una de les línies destacades de la programació del TEM és protagonista de la celebració de l’aniversari del teatre. Es tracta del flamenc contemporani amb el concert de membres del grup Flamenkicidio.

El guitarra Jorge Garay i la cantaora Ana Burgos es troben al capdavant d’esta proposta que tracta de trencar les barreres d’este gènere musical per acostar-lo a tot tipus de públic. A les 13:40 h, La Pilona, bar cafeteria del teatre, serà el centre de l’acció amb esta actuació musical i, a partir de les 14:20 h, amb les seues propostes gastronòmiques.

A les 19:30 hores, a l’escenari del Teatre El Musical es representa l’espectacle Finalmente tengo coño, no lo elegí, pero me gusta del valencià Col·lectiu Himen. Una mostra dels nous llenguatges i camins de la investigació dramàtica que també recolza el teatre municipal. D’estil performatiu, la peça reflexiona sobre la feminitat a la societat contemporània, l’estatus i situació de la dona en diverses situacions relacionades amb la religió, els costums o la cultura. Impactant estètica i potent missatge per a esta obra que va formar part de la darrera edició del Festival Cabanyal Íntim i que defuig de cap censura per a provocar la reflexió en els espectadors.

Festa nocturna amb DJs

La jornada es tanca amb una festa de 21:30 a 01:00 h. El hall del teatre serà el lloc on el suïs Sasha Winkler, conegut artísticament com Kalabrese DJ, oferirà una sessió electrònica, a mig camí de ritmes funk i experimentacions vocals. L’artista regenta el llegendari Club Zukunft i és una figura clau del panorama musical europeu actual.

La segona part de la nit vindrà amb DJ Nonai Sound, que naix com a artista al 2016 per punxar música jamaicana i llatina amb ritmes dancehall, new reaggae, elektro-cumbia, latin i drum ‘n’ bass.

El programa es tanca amb la sessió de Bemol Inquieta Sound, un viatge des de la tradició a la modernitat amb influències musicals de Colòmbia, Brasil, Jamaica, sons selvàtics i arrels africanes. Una proposta que va convergir estes arrels sonores amb noves veus i ritmes per a incitar al ball.

Per a gaudir d’esta festa cal aconseguir les invitacions que, fins esgotar existències, el TEM posarà a disposició del públic a partir del dimarts cinc de novembre a la taquilla del teatre. Els majors de 18 anys podran arreplegar dos per persona i dia presentant el DNI per a formar part d’una vetlada oberta, plena de música i vida.